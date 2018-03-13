Азербайджан обвинил Армению в 89 обстрелах

13 марта 2018, 08:49

Вооруженные силы Армении за сутки 89 раз нарушили режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта Азербайджан заявил о 100 обстрелах со стороны Армении, днем ранее – о 106 обстрелах. Минобороны Нагорного Карабаха 10 марта обвинило Азербайджан в 220 обстрелах за неделю.

В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, но обстрелы с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Подразделения вооруженных сил Армении за сутки нарушили режим перемирия 89 раз, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, были обстреляны позиции азербайджанской армии в селах Коханеби, Агбулаг и Мунджуглу.

Обстрелы велись с позиций, расположенных в селах Чинари и Айгедзор Бердского района Армении и "близ оккупированных сел", а также с безымянных высот на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".