На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: Sputnik/Asatur Yesayants

13 марта 2018, 08:49

Азербайджан обвинил Армению в 89 обстрелах

Вооруженные силы Армении за сутки 89 раз нарушили режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта Азербайджан заявил о 100 обстрелах со стороны Армении, днем ранее – о 106 обстрелах. Минобороны Нагорного Карабаха 10 марта обвинило Азербайджан в 220 обстрелах за неделю.

В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, но обстрелы с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Подразделения вооруженных сил Армении за сутки нарушили режим перемирия 89 раз, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, были обстреляны позиции азербайджанской армии в селах Коханеби, Агбулаг и Мунджуглу.

Обстрелы велись с позиций, расположенных в селах Чинари и Айгедзор Бердского района Армении и "близ оккупированных сел", а также с безымянных высот на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Визит армянки в Баку напомнил о дискриминационной политике сторон карабахского конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в 110 обстрелах", "Азербайджан анонсировал учения с участием 25 тысяч военнослужащих".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 марта 2018, 12:42

13 марта 2018, 12:24

13 марта 2018, 12:13

13 марта 2018, 11:13

13 марта 2018, 10:48

  • Бойкот выборов оппозицией лишил интриги выборы в Азербайджане

    Зарегистрированные кандидаты в президенты Азербайджана не обладают достаточной поддержкой избирателей, чтобы составить реальную конкуренцию Ильхаму Алиеву после отказа большинства оппозиционных движений от участия в выборах, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты