Азербайджан обвинил Армению в 110 обстрелах

08 марта 2018, 10:01

Вооруженные силы Армении 110 раз за минувшие сутки нарушили режим перемирия, используя крупнокалиберные пулеметы, заявили сегодня в Министерстве обороны Азербайджана.

По его информации, обстрелы со стороны армянских населенных пунктов Ноемберян, Вазашен, Чинари и Красносельск велись по азербайджанским позициям в селах Кемерли, Бала Джафарли, Агбулаг и Мунджуглу.

Также обстрелы зафиксированы со стороны карабахских сел Гейарх, Ярымджа, Шураабад, Тагыбейли, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз, Нюзгяр и Мехдили, говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Комментарии от представителей оборонного ведомства Армении и Минобороны Нагорного Карабаха относительно этих заявлений не поступали. К 10.00 мск 8 марта на сайтах этих ведомств такой информации не было.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 марта Азербайджан заявил о 93 обстрелах с армянской стороны за сутки, днем ранее – о 102 обстрелах. Ранее Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю с 25 февраля по 3 марта.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако обстрелы не прекращались ни на сутки в течение всего следующего года, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и материалы оттуда публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".