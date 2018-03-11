11 марта 2018, 23:10

Ирина Берчиян смогла впервые за 30 лет посетить родной Баку, присоединившись к "Гражданской платформе мира между Арменией и Азербайджаном" - организации, выступающей за урегулирование карабахского конфликта на азербайджанских условиях. Представители "Платформы мира" Диляра Эфендиева и Алескер Мамедли назвали правомерной практику отказов во въезде в Азербайджан для людей с армянскими фамилиями, а член правления организации Ризван Гусейнов заявил, что армяне посещают Азербайджан без всяких ограничений.

"Гражданская платформа мира между Арменией и Азербайджаном" была создана в октябре 2017 года на базе "Платформы мира между Арменией и Азербайджаном", провозглашенной в декабре 2016 года после международной конференции в Баку. Инициаторы "Платформы мира" в своем послании к президентам и народам двух стран назвали условиями прочного мира "освобождение оккупированных территорий Азербайджана", возвращение вынужденных переселенцев на прежнее место жительства и предоставление Нагорному Карабаху "самого высокого статуса автономии" в составе Азербайджана.

Ирина Берчиян вместе с семьей уехала из Азербайджана в 1989 году из-за начала карабахского конфликта. Прожив несколько лет в России и три года в Армении, семья Берчиян обосновалась на Ставрополье - Ирина, недостаточно хорошо знавшая армянский язык, не смогла найти в Армении хорошую работу. В России она работает бухгалтером, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Берчиян смогла побывать в Баку после того, как узнала о создании "Гражданской платформы мира между Арменией и Азербайджаном" и поддержала эту инициативу. По словам Ирины, почти 30 лет она жила воспоминаниями о родном городе. Приехав в Баку 4 марта, она отметила, что за прошедшее время город стал еще красивее.

На встрече с азербайджанскими коллегами в Баку Ирина Берчиян была избрана членом правления "Гражданской платформы мира". После этого женщина побывала в местах своего детства и юности, встретилась с давними знакомыми, посетила свою школу и армянскую церковь в Баку.

"Это наша Родина, чувства я даже не могу описать – радость, воспоминания, счастья прикоснуться ко всему тому, что было. Воспоминания разные, это воспоминания о моих предках, которые также здесь жили. В Баку мы все жили дружно, я училась в многонациональной бакинской школе №1", - сказала Берчиян корреспонденту "Кавказского узла".

Сильные эмоции у Ирины вызвала встреча с педагогами и одноклассниками в родной школе. "Встретилась в школе со старыми друзьями, здесь остались мои учителя и их дети. Встреча было очень теплой и эмоциональной", - рассказала она.

В период с 1988 года по 1992 год в Армению переселились порядка 360 тысяч армян из Азербайджана, из которых около 2300 человек не получили армянского гражданства, сообщила в декабре 2016 года "Кавказскому узлу" пресс-секретарь офиса управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ереване (UNHCR) Анаит Айрапетян.

Женщина придерживается мнения, что карабахский конфликт возник из-за участия "внешних сил", посеявших вражду между двумя народами. Она подчеркнула, что поддержала "Гражданскую платформу мира", желая "чтобы оба народа жили в дружбе, чтобы не было войны и вражды".

"Очень надеюсь, что я смогу внести свою лепту, чтобы наши конфликты закончились путем дружественных переговоров, чтобы в итоге мы все стали жить хорошо и мирно соседствовать, как полагается соседям", - сказала Берчиян корреспонденту "Кавказского узла". Она добавила, что рада участвовать в работе "Гражданской платформы мира" еще и из-за того, что это позволит ей чаще посещать родной Баку.

Азербайджанские активисты поспорили о свободе въезда армян в страну

При содействии "Гражданской платформы мира" посетить Баку смогли уже 12 этнических армян, которые родились в азербайджанской столице, а ныне проживают в разных странах, рассказала координатор инициативы, активистка Азербайджанского общества защиты прав женщин Диляра Эфендиева корреспонденту "Кавказского узла".

"На рассмотрении у "Платформы мира" находятся еще пять заявлений от бывших жителей Азербайджана армянской национальности, которые просят помочь им посетить Баку. По мере возможностей стараемся содействовать этому", - сказала активистка.

По словам Эфендиевой, активисты "Платформы мира" обращаются в государственные органы Азербайджана, в том числе к правительству, с ходатайствами о создании условий для приезда в Баку армян, поддерживающих цели организации. Им обеспечивают пропуск через границу, размещение и обеспечение безопасности. Именно с вопросами безопасности связаны, как подчеркнула Эфендиева, действующие для армян ограничения на въезд в Азербайджан.

"Конфликт не урегулирован. Есть много людей, пострадавших от конфликта, и их настроения также надо учитывать, кроме того, могут быть различные провокации. Поэтому государственные органы должны заранее знать о прибытии лиц армянской национальности, чтобы обеспечить их безопасность", - сказала она.

Согласно данным последней переписи населения, проведенной в 2009 году - перепись населения в Азербайджане проводится раз в десять лет - на территории Азербайджана, подконтрольной официальным властям, жили 220 армян, из них 140 в Баку, в основном это армяне пожилого возраста, сообщал в октябре 2015 года 1news.az.

Диляра Эфендиева отметила, что в ряде других стран также действуют ограничения на въезд по признакам гражданства, происхождения или истории посещения третьих стран. "Я сама не смогла попасть на конференцию в Бейрут только из-за того, что в моем паспорте стояла израильская виза. В годы Второй мировой войны в США не только не пускали японцев, но даже тех, кто был в Америке, интернировали", - подчеркнула она.

Участниками "Гражданской платформы мира", учрежденной армянскими и азербайджанскими активистами при участии активистов из других стран, на сегодняшний день являются более 60 человек, при ней также действует экспертный совет, в который входят наряду с представителями сторон конфликта активисты из Грузии, России, Турции, Израиля, Украины и Бельгии, пояснила Эфендиева. Сопредседателями "Гражданской платформы" являются член правления общественной организации "Азербайджанская община Нагорного Карабаха" Ровшан Рзаев и исследователь Артур Агаджанов, уроженец Нагорного Карабаха, живущий на Украине. Переформатирование "Платформы мира" в "Гражданскую платформу мира", произошедшее осенью 2017 года в Тбилиси, она объяснила необходимостью повысить эффективность миротворческих инициатив и расширить их.

Основная цель "Гражданской платформы мира" заключается в организации общественной поддержки мирного урегулирования карабахского конфликта, поддержке усилий армянского и азербайджанского правительств по установлению и поддержанию справедливого мира между Арменией и Азербайджаном и обеспечению стойкого примирения между двумя народами, указано на сайте инициативы.

По словам Эфендиевой, платформа открыта к сотрудничеству со всеми, кто поддерживают ее уставные цели. "Мы выступаем за урегулирование конфликта на основе уважения международно- признанных границ Азербайджана и Армении. Уважение территориальной целостности государств является универсальным принципом международного права", - сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Армяне могут свободно приезжать в Азербайджан, считает член правления платформы, эксперт ЮНЕСКО Ризван Гусейнов.

"В Азербайджан приезжают армянские спортсмены, чиновники, политики, религиозные деятели. К нам приезжали армянские шахматисты, другие спортсмены, здесь была делегация партии "Дашнакцутюн", Католикос армян", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Азербайджан не запрещает въезд армянам, а лишь предлагает им предварительное согласование приезда, тогда как Армения категорически не принимает азербайджанцев.

"В Армению ни одного азербайджанца до сих пор не пригласили, ни одному не позволили побывать в родных местах. Более того, азербайджанцев Шахбаза Гулиева и Дильхама Аскерова, попытавшихся посетить могилы своих предков в Нагорном Карабахе, приговорили к длительным срокам тюремного заключения по надуманным обвинениям", - отметил Гусейнов.

29 декабря 2014 года суд в Степанакерте приговорил Дильхама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева – к 22 годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы Нагорного Карабаха, шпионаже, хранении боеприпасов, похищении и убийстве подростка, убийстве офицера армянской армии и краже. Аскеров и Гулиев отвергали обвинения в убийстве и шпионаже, частично признав вину по другим эпизодам. Официальный Баку считает Гулиева и Аскерова заложниками.

Эксперт в области права, член "Платформы гражданского общества Азербайджана" Алескер Мамедли отметил, что не располагает информацией о наличии какого-либо нормативного акта, ограничивающего въезд для армян в Азербайджан.

"Однако государства вправе определять правила въезда, исходя из интересов безопасности. Даже при отсутствии конфликта между государствами могут быть случаи отказа во въезде или невыдаче визы. Введение ограничений на въезд - принятая практика между странами, находящимися в состоянии войны или конфликта. В прошлом в Азербайджане совершались теракты, и гарантий того, что вновь не приедут люди со злыми намерениями, нет. С другой стороны, ограничения на въезд армян связаны с их же безопасностью, аналогичным образом в Армению не могут попасть азербайджанцы", - сказал Мамедли.

Он также напомнил о судьбе Гулиева и Аскерова, указав, что оба являются вынужденными переселенцами из Кельбаджарского района, который юридически является территорией Азербайджана. При этом Мамедли обратил внимание, что Аскеров является гражданином России.

"МИД России, выступая недавно с заявлением по поводу ограничений на въезд армян в Азербайджан, почему-то умолчал о судьбе этого гражданина России", - отметил Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Только в первой половине 2017 года 25 гражданам России было отказано во въезде в Азербайджан из-за армянских фамилий или армянского происхождения, заявил МИД России 5 июля 2017 года. Представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев, комментируя это заявление, указал, что "определенные меры безопасности" при въезде в Азербайджан россиян армянского происхождения введены во избежание возможных провокаций.

Получить в МИД Азербайджана актуальные комментарии относительно запрета на въезд в страну для людей армянского происхождения "Кавказскому узлу" не удалось.

Пограничный фильтр Азербайджана не раз привлекал внимание прессы

Сообщения о запрете на въезд в Азербайджан для людей с армянскими фамилиями периодически появлялись в прессе на протяжении многих лет. Так, осенью 2011 года начальник управления экспортных продаж ОАО "АвтоВАЗ" Сергей Гюрджиан не был допущен на борт авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" в аэропорту Домодедово из-за армянской фамилии, сообщал 2 ноября 2011 года "Коммерсант".

Издание привело слова правозащитников, назвавших недопуск граждан РФ с армянскими фамилиями на территорию Азербайджана "не исключением из правил, а тенденцией". Руководитель антиэкстремистского центра "Сова" Александр Верховский указал, что еще в 2010 году несколько россиян с армянскими фамилиями не смогли пройти на борт "Азербайджанских авиалиний", случаи отказа были и при перелете в третью страну с пересадкой в Баку.



Осенью 2012 года гражданин Казахстана, этнический азербайджанец Байрам Азизов провел два дня в аэропорту Баку и не был пропущен в Азербайджан только из-за наличия армянской печати в паспорте, сообщило со ссылкой на блог самого Азизова в Twitter армянское издание News.am.



Летом 2013 года российская журналистка Анна Саакян сообщила, что ее не пустили в Азербайджан, объявив "нежелательным лицом" и вынудили вернуться обратно в Москву, говорится в публикации Lenta.ru от 14 августа 2013 года.

В мае 2016 года у пограничников в бакинском аэропорту возникли вопросы к восьмилетнему гражданину России; ребенка сопровождала мама, тоже россиянка, но армянскую фамилию имел только мальчик. "В аэропорт незамедлительно прибыл сотрудник посольства, по согласованию с местными властями мальчику был разрешен въезд в страну", - процитировало сообщение российского посольства в Азербайджане издание Trend.az.

В январе 2017 года гражданка России Виктория Агоян, прилетевшая в Баку с университетской группой, была задержана пограничниками и две суток находилась в зале для депортированных, сообщило армянское издание "Еркрамас".

В июле 2017 года рассказ об аналогичном случае появился в сообществе "дёрти вэй" "ВКонтакте", участники которого делятся рассказами о неудачах и трудностях во время путешествий. Гражданин России с армянской фамилией рассказал, что взял билеты на рейс "Азербайджанских авиалиний" из Казани в Тбилиси со стыковкой в Баку, но пограничники не дали ему вылететь из Баку в Тбилиси, а принудили вместо этого отправиться в Москву.

"Спросили, почему фамилия армянская? Ответил, что дед родом оттуда. После этого они изменились в лице, собрали человек шесть и начали задавать одинаковые вопросы по 10 раз – фамилия имя отчество матери, отца, бабушки, дедушки, откуда родом, чем занимаюсь. Постоянно звонили куда-то. Прошел час. Никаких подвижек, старшего смены на месте не было. Подошла женщина и сказала, что вы не пройдете, так как вы армянин. Я отрицал этот факт, но ни к чему это не привело", - рассказал путешественник.

Отказ во въезде в Азербайджан людям с армянскими фамилиями - грубейшее нарушение прав человека, пострадавшие имеют шанс выиграть дело в ЕСПЧ, заявила в июле 2017 года исполнительный директор общественной организации "Против правового произвола", первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян. "По всем этим случаям Азербайджан может быть призван к ответственности в рамках Европейской конвенции по защите прав человека", - процитировал Алавердян "Спутник-Армения".

Автор сообщения отметил, что в течение долгого времени просил вернуть ему паспорт, чтобы купить билет в Москву и улететь рейсом одной из российских авиакомпаний. Сотрудники аэропорта, по его словам, отпустили его только на самый поздний рейс "Азербайджанских авиалиний".

В марте 2017 года стало известно, что власти Азербайджана организовали радушный прием россиянину, которого ранее не пускали в страну из-за армянской фамилии. Гражданин России Юрий Саркисов рассказал, что фамилия досталась ему от отца, которого он даже не помнит, тогда как его мать, русская, похоронена в Баку.

По словам мужчины, с 1988 по 2017 год он не мог посетить могилу своей матери, поэтому написал письмо в посольство Азербайджана в Москве на имя посла Полада Бюльбюль-оглы. "Описал свою ситуацию — что объездил полмира <...>, а вот на свою малую родину в Баку попасть не могу, хотя там покоится моя мать. Признаться, я не ожидал такой быстрой реакции! Очень скоро со мной связался представитель азербайджанского посольства в Москве и уточнил, на какое время я планирую свою поездку. Я ответил, что мне нужно всего два дня, чтобы поклониться праху матери и зайти в церковь. <...> Авиабилеты мне забронировали прямо в кассе посольства, из Москвы в Баку и обратно меня сопровождал сотрудник посольства, поселили в прекрасный ведомственный пансионат. С 23 по 26 марта я чувствовал себя долгожданным гостем — могилу матери со мной вместе искали бакинская полиция и директор кладбища. Искали ее пять часов, но, к моему удивлению, могила мамы оказалась ухожена и на ней лежали цветы", - приводит рассказ Юрия Саркисова "Московский комсомолец" в публикации от 30 марта 2017 года.

Комитет ООН призывал Азербайджан прекратить дискриминацию армян

Сведения о дискриминации армян внутри Азербайджана и на границе страны зафиксированы Комитетом ООН по правам человека в заключительных замечаниях к четвертому периодическому докладу Азербайджана от 16 ноября 2016 года.

Комитет выразил обеспокоенность "в связи с сообщениями о преследовании и дискриминации представителей армянского меньшинства и нежелании азербайджанцев армянского происхождения идентифицировать себя в качестве таковых, а также сообщениями о том, что иностранцам с армянскими фамилиями отказывают во въезде в [Азербайджан] независимо от их гражданства", говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Комитет ООН по правам человека призвал Азербайджан "принять все необходимые меры для предупреждения и пресечения притеснений и дискриминации представителей армянского меньшинства" и уйти от практики произвольного отказа во въезде в страну иностранцам с армянскими фамилиями.

На фоне того, что комитет ООН по правам человека фиксировал в 2016 году случаи притеснения армян в Азербайджане, азербайджанские медиа в апреле того же года распространили информацию об армянках из Азербайджана, которые столкнулись с дискриминацией в Армении.

Три армянки, две из которых до карабахского конфликта жили в Баку, написали письма азербайджанской правозащитнице, главе Азербайджанского общества защиты прав женщин Новелле Джафароглу, попросив помочь им перебраться через Азербайджан в третью страну. Со слов самой Джафароглу, одна из женщин пожаловалась, что "над ней и ее семьей издеваются ереванские армяне", считая их "пятой колонной", при этом ни у нее, ни у ее близких до сих пор нет паспортов и они не могут устроиться на работу, сообщило 22 апреля 2016 года издание Baku.ws.

Имена обратившихся правозащитница не назвала в целях их безопасности, указало издание. До настоящего времени информации о дальнейшей судьбе этих женщин не поступало, подтверждением этих сведений из независимых источников "Кавказский узел" не располагает.