Осенью 2012 года гражданин Казахстана, этнический азербайджанец Байрам Азизов провел два дня в аэропорту Баку и не был пропущен в Азербайджан только из-за наличия армянской печати в паспорте, сообщило со ссылкой на блог самого Азизова в Twitter армянское издание News.am.