Азербайджан насчитал 100 обстрелов с армянской стороны

12 марта 2018, 08:35

Вооруженные силы Армении 100 раз за 11 марта и ночь на 12 марта нарушили режим перемирия на линии соприкосновения, заявили сегодня в Министерстве обороны Азербайджана.

По его данным, со стороны армянских населенных пунктов Бердаван, Довех, Барекамаван, Шаваршаван, Мосесгех, Чинари и Айгедзор были обстреляны азербайджанские позиций в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Джафарли и Бала Джафарли Газахского района, в селах Алибейли, Асрик Джырдахан и Мунджуглу Товузского района.

Также обстрелы велись со стороны карабахских сел Гейарх, Ярымджа, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Абдинли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр и Горадиз, а также с безымянных высот в Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Ходжавендском и Физулинском районах, говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства Азербайджана.

Представители Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха пока не прокомментировали это заявление. По состоянию на 08.35 мск 12 марта такой информации на их сайтах не было.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта Азербайджан заявил о 106 обстрелах с армянской стороны за сутки, днем ранее – о 90 обстрелах. Минобороны Нагорного Карабаха 10 марта обвинило Азербайджан в 220 обстрелах за неделю, с 4 по 10 марта.

Стороны карабахского конфликта заявили о перемирии после произошедшего в апреле 2016 года обострения в зоне боевых действий, но обстрелы с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".