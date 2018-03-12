Рабочий погиб на заводе в Грузии

12 марта 2018, 14:10

На заводе ферросплавов в грузинском городе Зестафони сегодня погиб рабочий. Следствие начато по статье о нарушении правил безопасности.

55-летний рабочий упал с высоты 40 метров и скончался на месте. Инцидент произошел, когда мужчина ремонтировал крышу четвертого цеха завода, сообщили сегодня в профсоюзе работников металлургической, горнодобывающей и химической промышленности.

В связи с произошедшим МВД начало следствие по статье 240 УК Грузии (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ), которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы, передает "Грузия Онлайн".

"Кавказский узел" ранее представлял фоторепортаж с акции протеста "Сделай труд безопасным", которая прошла вечером 23 февраля в Тбилиси и была организована профсоюзами.

Зестафонский завод ферросплавов является одним из старейших грузинских предприятий, он был открыт в октябре 1933 года. С 2006 года заводом владеет компания Georgian Manganese, которая в свою очередь является дочкой грузино-американской компании Georgian American Alloys. Год назад по решению Тбилисского городского суда сроком на три года на заводе назначили временного управляющего с целью улучшения условий окружающей среды, передает "Sputnik-Грузия".

В течение 2017 года из Грузии поступило "более десятка сообщений" о смертях вследствие несчастных случаев, в частности, на стройках, говорится в опубликованном 22 февраля докладе Amnesty International.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта депутаты парламента Грузии единогласно утвердили законодательные изменения, предполагающие создание в стране трудовой инспекции. Законопроект о безопасности труда был рассмотрен в первом чтении еще в июне 2017 года, а затем его рассмотрение отложили. На нескольких акциях в феврале активисты потребовали ускорить создание трудовой инспекции, но сам законопроект раскритиковали, заявив, что он не соответствует международным стандартам безопасности труда и серьезно ограничивает работу создаваемой инспекции.