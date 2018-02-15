15 февраля 2018, 01:24

Студенты на акции в Тбилиси потребовали защитить права рабочих

Участники студенческого движения провели в Тбилиси шествие в поддержку прав трудящихся накануне рассмотрения законопроекта о безопасности труда во втором чтении.

Как сообщал "Кавказский узел", законопроект о безопасности труда, предполагающий создание специальной трудовой инспекции, был рассмотрен в первом чтении еще в июне, а затем его рассмотрение отложили. Комитет по здравоохранению и социальным вопросам парламента 5 февраля вновь отложил рассмотрение вопроса, а участники молодежного профсоюзного движения провели у парламента предупредительную акцию "За безопасный труд". Активисты раскритиковали законопроект, указав, что он несовместим с международными трудовыми стандартами.

30 декабря 2017 года у парламента Грузии прошла акция под лозунгом: "Смерти людей должны прекратиться", участники которой потребовали принятия законопроекта.

Активисты студенческого движения "Аудитория 115" вечером 14 февраля провели в Тбилиси акцию с требованием ускорить создание трудовой инспекции и ввести штрафы за нарушения норм безопасности труда.

Несколько десятков активистов собрались у здания Тбилисского государственного университета и провели митинг, после чего организовали шествие к зданию парламента, сообщил "Спутник-Грузия".

Напротив здания парламента на проспекте Руставели между протестующими и полицейскими произошло небольшое столкновение - активисты вышли на проезжую часть, но полицейские помешали им перекрыть движение, сообщило издание "Грузия Online".

За последние пять лет 270 человек в Грузии погибли из-за нарушений правил безопасности труда, говорится в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном в январе.

Рассмотрение законопроекта о безопасности труда во втором чтении назначено на 15 февраля.

Примечание:

"Один пострадавший при взрыве на стройке в Грузии остается в больнице", "Утверждение правительства Грузии прошло на фоне перепалки Квирикашвили с оппозицией", "Профсоюзы Грузии раскритиковали законопроект о защите прав трудящихся".

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