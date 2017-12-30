30 декабря 2017, 16:54

Активисты в Тбилиси потребовали принять закон о безопасности труда

Акция протеста под лозунгом "Смерти людей должны прекратиться" прошла сегодня у здания парламента в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня парламент Грузии приступил к рассмотрению пакета поправок о безопасности труда, предполагающего создание специальной инспекции труда. Законопроект был рассмотрен в первом чтении, затем его рассмотрение было отложено.

Активисты собрались в центре Тбилиси, чтобы привлечь внимание парламента и правительства Грузии к проблеме обеспечения безопасности труда на рабочих местах.

Протестующие потребовали принять закон о безопасности труда и создать систему расследования летальных инцидентов на рабочих местах после ряда недавних случаев гибели и травмирования рабочих в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, сообщили сегодня "Новости-Грузия".

По данным издания, 21 декабря один рабочий погиб и один пострадал во время демонтажа колеса обозрения в парке Мтацминда в Тбилиси, 27 декабря двое рабочих погибли при падении с высоты на стройке в Кутаиси, а 28 декабря в Батуми получил тяжелые травмы эксперт, который проверял состояние подъемного крана и выпал из кабины.

"Кавказский узел" писал также, что 10 ноября профсоюзы Грузии раскритиковали законопроект о защите прав трудящихся.