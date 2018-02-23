1200 рабочих в Тбилиси потребовали безопасных условий труда

23 февраля 2018, 22:26

Лидеры профсоюзов Грузии на сегодняшней акции в Тбилиси раскритиковали законопроект о правилах безопасности труда, указав на ограничения проверки предприятий. Участники акции пожаловались, что не имеют касок и страховочных ремней, а зарплата не соответствует тяжелым условиям труда.

Как сообщал "Кавказский узел", законопроект о безопасности труда, предполагающий создание специальной трудовой инспекции, был рассмотрен в первом чтении еще в июне, а затем его рассмотрение отложили. 5 февраля участники молодежного профсоюзного движения провели у парламента предупредительную акцию "За безопасный труд". Активисты раскритиковали законопроект, указав, что он несовместим с международными трудовыми стандартами.

30 декабря 2017 года у парламента Грузии прошла акция под лозунгом: "Смерти людей должны прекратиться", участники которой потребовали ускорить принятие законопроекта. Вечером 14 февраля студенты провели в Тбилиси акцию с требованием ускорить создание трудовой инспекции и ввести штрафы за нарушения норм безопасности труда.

Согласованная акция с требованием обеспечить безопасные условия труда рабочим прошла сегодня на площади Роз в Тбилиси. Порядка 1200 участников шествия дошли до здания парламента, скандируя лозунг "Солидарность рабочим!", а затем провели митинг у здания парламента. Шествие и митинг прошли без инцидентов, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

На акцию, организованную молодежным крылом Объединения профсоюзов Грузии, в Тбилиси приехали рабочие из разных регионов Грузии, многие из них выглядели уставшими. Во время митинга участники акции узнали об очередном случае смерти рабочего - молодой строитель погиб на стройке здания "Панорама Тбилиси". Митингующие почтили его память минутой молчания, опустив флаги и сняв каски.

В течение 2017 года из Грузии поступило "более десятка сообщений" о смертях вследствие несчастных случаев, в частности, на стройках, говорится в опубликованном 22 февраля докладе Amnesty International.

Представители профсоюзов обратились к властям Грузии с требованием пересмотреть законопроект о безопасности труда. «Девять месяцев в парламенте лежит закон о безопасности труда, но в нем не учтены требования профсоюзов. Всем трудящимся должны быть обеспечены безопасные условия. Нужно создать реальный механизм с учетом международного опыта обеспечения безопасности на производстве», - заявил с трибуны активист молодежного крыла Объединения профсоюзов Грузии Гига Бекаури.

Лидер профсоюзов раскритиковал механизм инспекции

Председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили отметил, что профсоюзы с 2006 года добиваются принятия действенного закона о безопасности труда. «Парламентарии не собираются принять закон, который защитит право всех рабочих на безопасный труд. Парламент начал рассматривать этот закон, так как Грузия взяла на себя обязательство перед Евросоюзом, но это не тот закон, который должен быть принят. Ужесточение контроля, согласно законопроекту, распространяется не на все производства, а лишь на те, где существует повышенная опасность, особенно тяжелые условия. Это неоправданное ограничение и неправильная интерпретация международных стандартов», - заявил Петриашвили.

Депутаты парламента Грузии 22 февраля одобрили увеличение штрафов за нарушение правил безопасности труда на предприятиях, размер штрафов составит от 100 лари (около 40,6 доллара) до 50 тысяч лари (около 20 тысяч долларов) в зависимости от доходов компании. Введенные санкции и штрафы без создания эффективной системы безопасности труда не будут работать на должном уровне и не обеспечат соблюдение прав рабочих, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители профсоюзов.

По мнению профсоюзного лидера, в существующем виде законопроект не будет эффективным, так как допуск инспекторов труда на объекты ограничен. Инспекторы смогут проводить только плановые проверки, а для внепланового контроля за соблюдением норм безопасности на производствах им придется обращаться в суд и ждать санкции.

Профсоюзы требуют разрешить создаваемой в стране инспекции труда проводить мониторинг всех предприятий по своему усмотрению. При этом основное требование профсоюзов - внедрение и исполнение международных норм безопасности труда, указал Петриашвили. "Грузия взяла обязательство перед международной организацией труда по двум конвенциям, четко оговаривающим все правила мер безопасности и их исполнение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Петриашвили, сейчас в Грузии не везде соблюдаются даже самые элементарные требования безопасности, такие как каски и страховочные ремни для рабочих.

Корреспондент "Кавказского узла" опросил троих участников акции, однако только один смог четко указать, какие меры безопасности ему требуются, упомянув те же каски и защитные ремни. Двое других рабочих не смогли конкретизировать свои требования.

Грузинские рабочие требуют обеспечения безопасности труда. Тбилиси, 23 февраля 2018 г. Фоторепортаж корреспондента "Кавказского узла" Инны Кукуджановой

"Мы требуем, чтобы были созданы и развиты меры безопасности. Нам не платят компенсаций за полученные увечья и у нас нет доплат", - сказал шахтер из Чиатура Арчил Чумбуридзе корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник Тбилисского метрополитена Кахабер указал, что сотрудники метро получают зарплату от 600 лари (около 243 долларов). Размер зарплаты не соответствует сложности выполняемой работы, заявил он. "Мы на работе днем и ночью. Нам немного повысили зарплату, но не настолько, чтобы наш труд был достойно оценен. Мы требуем соблюдения мер безопасности, чтобы рабочие не погибали", - сказал он.

Работники сахарного завода потребовали возобновить производство

Участники акции выразили солидарность с работниками завода по производству сахара в селе Агара (регион Шида Картли), где 500 человек оказались под угрозой увольнения.

Сотрудники этого предприятия приехали в Тбилиси поддержать требования рабочих, хотя работа их предприятия на сегодняшний день приостановлена, а до приостановки на сахарном производстве не было необходимости соблюдать повышенные требования безопасности.

Работники сахарного завода потребовали возобновить производство, отметив, что официально причину закрытия предприятия им никто не объясняет."Неофициально нам говорят, что наша работа невыгодна - закупают готовую продукцию и затем ее перепродают, от этого больше прибыли", - сказал Вепхвия Дарбаидзе корреспонденту "Кавказского узла".