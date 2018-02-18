Рабочий погиб на стройке в Грузии

18 февраля 2018, 17:30

Мужчина упал с высоты во время строительных работ в Гурджаани. Родные погибшего заявили о несоблюдении на фирме условий безопасности, но руководство предприятия отвергло эти обвинения.

Инцидент произошел на территории спиртзавода в Гурджаани. Рабочий пытался помочь сварщику, но поскользнулся и упал с высоты, рассказали очевидцы.

От полученных травм 26-летний мужчина скончался. Родственники погибшего утверждают, что на объекте не были соблюдены нормы безопасности труда, сообщает "Первый канал" Грузии.

Директор предприятия отверг обвинения родственников погибшего и заявил, что оказание помощи сварщику не входило в обязанности рабочего.

Полиция начала расследование по 224-й статье УК Грузии (нарушение норм безопасности при проведении строительных, горных и иных работ), передает "Грузия-оnline".

За последние пять лет 270 человек в Грузии погибли из-за нарушений правил безопасности труда, говорится в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном в январе.

"Кавказский узел" сообщал, что в июне 2017 года в Грузии был рассмотрен в первом чтении законопроект о безопасности труда, предполагающий создание специальной трудовой инспекции. Но затем его рассмотрение было отложено. Комитет по здравоохранению и социальным вопросам парламента 5 февраля этого года вновь отложил рассмотрение вопроса, а участники молодежного профсоюзного движения провели у парламента предупредительную акцию "За безопасный труд". Активисты раскритиковали законопроект, указав, что он несовместим с международными трудовыми стандартами.