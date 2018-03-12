Военные учения с участием танков и авиации в Азербайджане. Фото: пресс-служба Минобороны АР

12 марта 2018, 11:55

Военные учения с участием танков и авиации начались в Азербайджане

К учениям привлечены до 25 тысяч человек, бронетехника, авиация и ракетно-артиллерийские установки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана, не уточнив место проведения учений.

Как сообщал "Кавказский узел", учения пройдут 12-17 марта. Ранее Минобороны Азербайджана анонсировало, что военнослужащие отработают действия по отражению наступления условного противника и нанесение контрударов с дальнейшим проведением широкомасштабной контрнаступательной операции.

По данным министерства обороны Азербайджана, учения различных видов войск начались сегодня по плану, утвержденному президентом Ильхамом Алиевым.

"К учениям привлечены до 25.000 человек личного состава военнослужащих, до 250 единиц танков и другой бронетехники, до 1000 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

При этом ведомство не уточнило, где именно проводятся учения.

Напомним, что весной 2017 года, с 16 по 21 апреля, в Азербайджане также проводились масштабные учения, в которых принимали участие до 30 тысяч военнослужащих. Азербайджанские военные эксперты назвали эти учения демонстрацией противнику своей силы, а эксперты в Армении связали их с годовщиной "апрельской войны" 2016 года.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан насчитал 100 обстрелов с армянской стороны", "Визит армянки в Баку напомнил о дискриминационной политике сторон карабахского конфликта", "Жители Баку указали на безнаказанность военных преступлений в Ходжалы".

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