Жители Баку указали на безнаказанность военных преступлений в Ходжалы

26 февраля 2018, 21:03

Преступления, подобные захвату Ходжалы и массовому убийству его жителей, не должны оставаться безнаказанными, заявили участники акции памяти жертв Ходжалинской трагедии в Баку. Международный трибунал по Ходжалы в Международном уголовном суде в Гааге невозможен, так как Армения и Азербайджан не являются членами этой структуры.

"Кавказский узел" писал, что сегодня, 26 февраля, в Азербайджане отмечается 26-я годовщина Ходжалинской трагедии. Акции в память о ее жертвах прошли в преддверии годовщины не только в Азербайджане, но и в Литве, на Украине и в США.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские вооруженные формирования при участии военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ взяли штурмом населенный преимущественно азербайджанцами город Ходжалы. По данным властей Азербайджана, при штурме Ходжалы были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. В заложники были взяты 1275 мирных жителей, судьба 150 из них неизвестна по сей день, отмечается в справке "Ходжалинская трагедия", опубликованной на "Кавказском узле".

Тысячи человек стали участниками сегодняшнего шествия к мемориальному комплексу "Зов матери" в Баку, воздвигнутому в память о жертвах Ходжалинской трагедии. Руководители страны, члены правительства и парламента, жители Ходжалы возложили к мемориалу цветы. Движение транспорта по улицам на время проведения акции было ограничено, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Представители партий, рабочих коллективов и общественных организаций участвовали в шествии организованными группами, однако многие люди приняли участие в акции индивидуально.

"Я каждый год прихожу сюда. Ходжалы – эта наша боль, его жители были убиты с невиданной жестокостью, не щадили стариков и детей. Мы хотим справедливости для Ходжалы. Жители этого города и других оккупированных территорий до сих пор не могут вернуться в родные места", - сказала участвовавшая в акции жительница Баку, преподаватель музыки Лейла Аскерова корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Баку Ага Мамедов рассказал, что принять участие в сегодняшнем шествии не смог, но принес цветы к мемориалу днем ранее, 25 февраля.

"Я работаю в частном секторе и сегодня был занят, не мог пойти к памятнику, поэтому я побывал там вчера. Ходжалинский геноцид - одна из самых страшных страниц в истории Азербайджана. Беззащитные люди были истреблены с особой жестокостью, такие преступления не должны оставаться безнаказанными, должен быть международный трибунал", - заявил мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Специальным социальным статусом жители Ходжалы не обладают, сообщили в Госкомитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев корреспонденту "Кавказского узла".

"Жители Ходжалы обладают тем же статусом, что и вынужденные переселенцы из других оккупированных районов Азербайджана. Раньше они были освобождены от оплаты коммунальных услуг, но с прошлого года эту льготу отменили, вместо нее ввели систему выплаты денежных компенсаций за коммунальные услуги. Каждый из категории вынужденных переселенцев получает ежемесячное пособие, его размер на днях был увеличен на 10% - с 1 марта сумма пособия составит 40 манатов (24 доллара) в месяц. Студенты из семей вынужденных переселенцев освобождены от платы за обучение по контракту в государственных вузах", - рассказал глава пресс-службы Госкомбеженцев Эльчин Гадимов.

Представитель ведомства добавил, что на сегодняшний день 2000 жителей Ходжалы обеспечены квартирами в специально построенных для вынужденных переселенцев жилых комплексах.

Жители Ходжалы вспомнили о захвате города

Люди стали покидать Ходжалы, когда на окраине города появились танки - они поняли, что защитить город им не удастся, рассказал житель Ходжалы Джейхун Алекперов, которому во время захвата города было 15 лет.

"Мы пошли сторону леса, было темно, люди бежали в панике. В такой обстановке я потерял маму. Поднимаясь на возвышенность, мы видели внизу горящий Ходжалы, я был потрясен этой картиной. Идти было тяжело, многие не успели даже как следует одеться, обуться. Дети плакали, немощных стариков несли на руках. Мы прошли около 2 километров, когда по нам начали стрелять со стороны армянского поста, были убиты пять человек", - рассказал Алекперов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам мужчины, на рассвете ему и другим беженцам удалось приблизиться к азербайджанским селам. "Там мы увидели другую группу людей, идущих из Ходжалы, среди них была и моя мать. Я от радости будто заново родился, но эта радость была недолгой. Мы находились на открытом поле, и вдруг на возвышенности появились военные машины с бойцами, которые остервенело кричали. Они стали стрелять в нас, вокруг стали падать люди. Их тела оставались на поле еще несколько дней, только немногим удалось прорваться к нашим. В Агдаме ходжалинцы стали размещаться у родственников и знакомых, а через несколько дней начался процесс выдачи тел погибших. Это тоже была ужасная картина - люди каждый день выходили в надежде, что привезут тела их родных. Многие трупы были обезображены", - рассказал Алекперов.

Джейхун Алекперов отметил, что потерял в Ходжалы более 40 родственников. "Недавно по фотографии, распространенной российским журналистом, мы узнали про гибель моей тети и ее сына. У тети была еще дочь, про нее ничего неизвестно до сих пор. Мой друг детства Махир пропал вместе со своим отцом, их судьба тоже до сих пор не прояснена", - заключил он.

"Для армян Ходжалы – это символ первой армянской победы за двухтысячелетнюю историю поражений. Для военнослужащих 366-го степанакертского полка советской армии этот карабахский город стал веселым похождением, тиром, средством заработка, чтобы послать деньги домой, в Россию", - написал блогер "Кавказского узла" Кямал Али в своем блоге "Ветер с Апшерона".

Жительница Ходжалы Севда Керимова рассказала, что в течение нескольких недель до захвата города ее семья жила в гараже - оставаться в доме из-за обстрелов было опасно. В ночь взятия Ходжалы она потеряла ближайших родственников.

"В ту кошмарную ночь мы и другие ходжалинцы пошли через лес, чтобы прорваться к нашим. К утру мы достигли села Нахичеваник, где был последний армянский пост. Впереди поле уже было усеяно трупами ходжалинцев, которые шли раньше нас. Боевики хотели преградить путь и нам, но к этому времени подоспели наши из Агдама, и они отступили. Уцелевшие ходжалинцы прибывали в Агдам в отчаянии, искали своих родных по больницам и мечетям, куда привозили для омовения мертвых. Я едва не потеряла рассудок от горя. Не были никакой информации о родителях и брате, их тела привезли только 21 марта, к Новруз-байраму. Я похоронила своих дорогих, но некоторые люди до сих пор не могут прояснить судьбу своих", - сказала Керимова корреспонденту "Кавказского узла".

Украинский летчик Леонид Кравец, совершавший полеты на вертолете в зону карабахского конфликта в феврале 2016 года рассказал на пресс-конференции в Баку о полете над Ходжалы 27 февраля 1992 года. По словам летчика, экипаж во время полета не знал о произошедшем накануне штурме города. Поле у склона горы по дороге, ведущей в Агдам, по его словам, "было усеяно телами мирных граждан". "Мы все были шокированы столь чудовищной трагедией. Тел было так много, что для того чтобы охватить весь масштаб произошедшего, стоило вести съемку с воздуха", - процитировало слова Леонида Кравца Azertag.az.

Эксперт рассказал о перспективах международного трибунала по Ходжалы

По информации Военной прокуратуры Азербайджана, следствие установило личности 39 человек, причастных к военным преступлениям против жителей Ходжалы. Из тех, кого в Азербайджане решено привлечь к ответственности, 18 - бывшие военнослужащие 366-го полка, восемь - сотрудники отделов внутренних дел Ханкенди и Аскерана, пятеро - другие должностные лица, а еще восемь человек - гражданские лица, сообщили в Военной прокуратуре корреспонденту "Кавказского узла".

Все 39 человек объявлены в розыск по обвинению в геноциде (статья 103 УК Азербайджана). Им инкриминируется еще ряд статей - 107-я (депортация населения), 113-я (пытки), 115.4 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.17 (изнасилования, сексуальное рабство, принуждение к проституции, сексуальное насилие и т.д).

Взятие Ходжалы, населенного преимущественно азербайджанцами, осуществили армянские вооруженные формирования при участии военнослужащих дислоцированного в Степанакерте 366-го полка Объединенных сил СНГ. Последние, как предполагается, действовали без приказа командования.

Международный уголовный суд в Гааге рассматривает дела о преступлениях против человечности, а Международный суд ООН - споры между государствами, однако Азербайджан и Армения не являются членами обеих этих структур, указал эксперт в области международного права, член правления движения "Республиканская альтернатива" Эркин Гадирли, комментируя перспективы международного трибунала над обвиняемыми в убийстве жителей Ходжалы.

В международной правовой практике есть также прецеденты создания специальных международных судов для расследования преступлений против человечности. Речь идет, в частности, о трибуналах по бывшей Югославии и Руанде, которые были созданы решениями Совета безопасности ООН. Теоретически Азербайджан может инициировать привлечение к ответственности виновных в совершении преступлений против гражданского населения в судах третьих стран, поскольку каждое государство вправе наказывать лиц, причастных к преступлениям против человечности без срока давности, сообщил Гадирли корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт указал, что прецеденты такого преследования тоже есть - так, за причастность к геноциду был арестован в Бельгии глава МИД Конго, причастный к преступлениям геноцида. Вместе с тем Гадирли отметил, что добиться на практике наказания для обвиняемых в совершении преступлений против человечности в третьих странах сложно, поскольку многие из обвиняемых обладают высоким статусом в своих странах и имеют дипломатический иммунитет. Добиться выдачи обвиняемых Азербайджану по линии Интерпола нельзя, поскольку эта организация не занимается политическими и военными преступлениями, но вместе с тем Азербайджан может завершить собственное расследование и привлечь к ответственности обвиняемых заочно.