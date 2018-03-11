Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Дагестане

11 марта 2018, 06:40

Вероятность схода лавин сохранится сегодня до вечера в горных районах Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта лавина сошла на дорогу, ведущую к селам Нижний-Катрух, Верхний-Катрух и Аракул Рутульского района Дагестана. По данным на 23.16 10 марта движение по дороге было восстановлено.

До 18.00 мск сегодняшнего дня в горных районах Дагестана на высоте более 1,5 километра будет лавиноопасно, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Южного регионального центра МЧС.

Риск схода снежных масс ожидается в Ахтынском, Цумадинском и Цунтинском районах республики, а также на Бежтинском участке, сообщает МЧС по Дагестану.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем на Бежтинском участке будет умеренный дождь, температура воздуха - минус три градуса, восточный ветер со скоростью до семи метров в секунду. В ночь на 12 марта также будет умеренный дождь и ветер, однако температура воздуха понизится до отметки в минус шесть градусов. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.