10 марта 2018, 23:16

Лавина сошла на дорогу в Рутульском районе Дагестана

Дорога, ведущая к трем селам в Рутульском районе, была заблокирована сегодня после схода лавины. Участок дороги расчищен, движение возобновлено, сообщили в МЧС.

Информация о сходе лавины на дорогу, ведущую к селам Нижний-Катрух, Верхний-Катрух и Аракул, поступило сегодня в МЧС в 11.25 мск. 

Пострадавших в результате схода лавины нет. Дорога была закрыта примерно до 14.00 мск. К этому времени проезжая часть была расчищена, движение восстановлено в полном объеме, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Дагестану.

"Кавказский узел" ранее писал, что сегодня также была расчищена дорога в Тляратинском районе, на которую 9 марта сошла лавина. На время, пока проводились работы по расчистке трассы, 51 населенный пункт оставался заблокированным.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Рутуле ожидаются осадки при температуре воздуха +1 градус, ветер скоростью 10 метров в секунду. 11 марта осадков не ожидается, температура снизится до +0, скорость ветра - до 9 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

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