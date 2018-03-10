10 марта 2018, 13:47

Дорога к 51 населенному пункту в Дагестане расчищена после схода лавины

Движение по трассе в Тляратинском районе, которую накрыла лавина, полностью восстановлено, сообщило МЧС Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта в шести километрах от селения Тлярата сошла лавина, отрезавшая от внешнего мира 51 населенный пункт.

Дорогу расчистили сегодня к 12.05 мск, сообщило сегодня на своем сайте республиканское управление МЧС России.

Ведомство оценило вероятность схода лавин в Дагестане в течение сегодняшнего дня как слабую.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Тлярате ожидаются умеренные осадки при температуре воздуха -6 градусов и ветре скоростью 4 метра в секунду. Ночью осадки станут слабыми, температура опустится до -7, а ветер усилится до 5 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

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