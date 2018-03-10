10 марта 2018, 23:48

Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге 

Военно-Грузинская дорога открыта сегодня для всех видов транспорта, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", дорога была полностью закрыта вечером 8 марта. Сегодня в 12.00 мск проезд был разрешен легковым автомобилям.

Ограничения для большегрузов сняты в 17.00 мск. "Но вместе с тем в ближайшие несколько суток возможно ухудшение погодных условий на территории Грузии, что может повлечь прекращение движения по данной автодороге", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Советы для автомобилистов, желающих съездить Грузию, собраны "Кавказским узлом" в статье "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Кроме того, в разделе "Справочник" опубликован материал "Военно-Грузинская дорога".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском поселке Степанцминда без осадков, температура воздуха -8 градусов, ветер скоростью 7 метров в секунду. Днем 11 марта ожидаются осадки при температуре -9 градусов. 12 марта без осадков, температура -7, скорость ветра снизится до 5 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.

Примечание:

"Очередь фур на Военно-Грузинской дороге выросла до 279", "Движение по трем трассам ограничено в Грузии", "Власти Грузии объявили условия перевозок по новым коридорам между Россией и Арменией".

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