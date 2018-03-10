Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге 

10 марта 2018, 23:48

Военно-Грузинская дорога открыта сегодня для всех видов транспорта, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", дорога была полностью закрыта вечером 8 марта. Сегодня в 12.00 мск проезд был разрешен легковым автомобилям.

Ограничения для большегрузов сняты в 17.00 мск. "Но вместе с тем в ближайшие несколько суток возможно ухудшение погодных условий на территории Грузии, что может повлечь прекращение движения по данной автодороге", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском поселке Степанцминда без осадков, температура воздуха -8 градусов, ветер скоростью 7 метров в секунду. Днем 11 марта ожидаются осадки при температуре -9 градусов. 12 марта без осадков, температура -7, скорость ветра снизится до 5 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.