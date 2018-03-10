Военно-Грузинская дорога между грузино-российской границей и Казбеги. Фото Ахмеда Альдебирова для "Кавказского узла"

10 марта 2018, 12:58

Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин

Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт сегодня с ограничениями для большегрузов, сообщило МЧС Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", с 21.00 8 марта Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов, а спустя полтора часа - и для других видов транспорта.

Проезд по трассе в сторону Грузии открыт с 12.00 мск для всех видов транспорта, кроме большегрузного, сообщило североосетинское управление МЧС России.

Незадолго до открытия дороги на выезд из России движение смогли продолжить и машины, которые скопились в очереди на грузинской стороне, сообщили пользователи соцсети "ВКонтакте" в группе "Ситуация на КПП Верхний Ларс".

"Пустили!!!!!!!!!!!!!! Со стороны Грузии открыто!!!" - написала в 10.35 мск Дарья Макаренко.

Комментаторы пожаловались в группе на долгое ожидание на границе. "31 час в машине", - пожаловалась Кристина Бондарь за несколько часов до открытия дороги.

"Приехали 9 марта в час ночи. Стояли более 15 часов, каждый раз нам говорили разные сроки, и ни один из них не был правдивым", - написала Евгения Ермак, сообщив, что она и ее спутники вынуждены были изменить свой маршрут, добрались до Адлера и вылетели в Грузию самолетом.

Об очереди из большегрузов МЧС Северной Осетии не сообщило.

Советы для автомобилистов, желающих съездить Грузию, собраны "Кавказским узлом" в статье "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Кроме того, в разделе "Справочник" опубликован материал "Военно-Грузинская дорога".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 8 марта в грузинском поселке Степанцминда без осадков, ноль градусов, скорость ветра 10 метров в секунду. Днем 9 марта ожидаются умеренные осадки, похолодает до -3 градусов, ветер ослабнет до 8 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.

Примечание:

"Очередь фур на Военно-Грузинской дороге выросла до 279", "Движение по трем трассам ограничено в Грузии", "Власти Грузии объявили условия перевозок по новым коридорам между Россией и Арменией".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

10 марта 2018, 23:48

10 марта 2018, 23:37

10 марта 2018, 23:16

10 марта 2018, 22:52

10 марта 2018, 22:08

  • Участники митинга в Баку потребовали свободных выборов

    10 тысяч человек приняли участие в митинге против президентских выборов в Азербайджане, сообщили в партии Народного фронта. Досрочные выборы инициированы властями с целью сделать их безальтернативными, заявили участники акции.

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты