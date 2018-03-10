Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин

10 марта 2018, 12:58

Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт сегодня с ограничениями для большегрузов, сообщило МЧС Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", с 21.00 8 марта Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов, а спустя полтора часа - и для других видов транспорта.

Проезд по трассе в сторону Грузии открыт с 12.00 мск для всех видов транспорта, кроме большегрузного, сообщило североосетинское управление МЧС России.

Незадолго до открытия дороги на выезд из России движение смогли продолжить и машины, которые скопились в очереди на грузинской стороне, сообщили пользователи соцсети "ВКонтакте" в группе "Ситуация на КПП Верхний Ларс".

"Пустили!!!!!!!!!!!!!! Со стороны Грузии открыто!!!" - написала в 10.35 мск Дарья Макаренко.

Комментаторы пожаловались в группе на долгое ожидание на границе. "31 час в машине", - пожаловалась Кристина Бондарь за несколько часов до открытия дороги.

"Приехали 9 марта в час ночи. Стояли более 15 часов, каждый раз нам говорили разные сроки, и ни один из них не был правдивым", - написала Евгения Ермак, сообщив, что она и ее спутники вынуждены были изменить свой маршрут, добрались до Адлера и вылетели в Грузию самолетом.

Об очереди из большегрузов МЧС Северной Осетии не сообщило.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 8 марта в грузинском поселке Степанцминда без осадков, ноль градусов, скорость ветра 10 метров в секунду. Днем 9 марта ожидаются умеренные осадки, похолодает до -3 градусов, ветер ослабнет до 8 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.