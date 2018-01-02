02 января 2018, 00:21

Движение по трем трассам ограничено в Грузии

Участки двух международных дорог в Грузии закрыты для автобусов и грузовиков из-за снегопада, а участок дороги Кутаиси - Алпана - Мамисонский перевал блокирован лавиной.

Из-за интенсивного снегопада закрыты 22 километра трассы Ниноцминда у границы с Арменией и 36 километров трассы Ахалкалаки - Карцахи у границы с Турцией, сообщил вечером 1 января департамент автодорог при Минэкономразвития и инфраструктуры Грузии.

Проезд по двум участкам международных дорог запрещен для автобусов более чем на 30 мест и для автомобилей с прицепами и полуприцепами. Кроме того, для всех видов транспорта закрыт участок внутригосударственной автодороги Кутаиси - Алпана - Мамисонский перевал возле границы с Россией, там сошла лавина, сообщил "Интерфакс".

"Кавказский узел" сообщал также, что Военно-Грузинскую дорогу 1 января закрыли для всех машин.