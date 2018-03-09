09 марта 2018, 00:41

Военно-Грузинская дорога полностью закрыта

Проезд всех видов транспорта по трассе от Владикавказа до российско-грузинской границы запрещен до улучшения погоды, сообщило МЧС в ночь на 9 марта.

Как писал "Кавказский узел", с 21:00 8 марта Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов.

Движение по дороге на выезд из России полностью запрещено с 23:30 мск 8 марта, информировало на своем сайте управление МЧС России по Северной Осетии.

При этом ведомство не сообщило об автомобильных очередях на границе.

Советы для автомобилистов, желающих съездить Грузию, собраны "Кавказским узлом" в статье "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Кроме того, в разделе "Справочник" опубликован материал "Военно-Грузинская дорога".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 8 марта в грузинском поселке Степанцминда без осадков, ноль градусов, скорость ветра 10 метров в секунду. Днем 9 марта ожидаются умеренные осадки, похолодает до -3 градусов, ветер ослабнет до 8 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.

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