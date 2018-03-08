08 марта 2018, 22:42

Движение по Военно-Грузинской дороге ограничено для грузовиков

Проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге запрещен сегодня из-за ухудшения погоды, сообщило МЧС Северной Осетии.

Движение транспорта большой грузоподъемности по трассе от Владикавказа до Ларса запрещено с 21.00 мск.

Ограничение введено в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии, отмечается в сообщении на сайте североосетинского управления МЧС России.

Спасатели рекомендовали водителям отказаться от поездок по Военно-Грузинской дороге.

Об очереди на въезде в Грузию не сообщается.

Для россиян, желающих посетить Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" подготовил статью "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". С историей дороги можно ознакомиться в справке "Военно-Грузинская дорога", также опубликованной на "Кавказском узле".

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском поселке Степанцминда осадков не ожидается, температура ноль градусов, ветер дует со скоростью 10 метров в секунду. Днем 9 марта прогнозируются умеренные осадки при температуре -3 градуса и скорости ветра 8 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Предупреждение об опасности схода лавин объявлено в четырех регионах юга России", "Штормовое предупреждение объявлено в Чечне", "Лавинная опасность объявлена в горных районах Чечни".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

09 марта 2018, 00:41

08 марта 2018, 23:56

  • 1 Празднование 8 марта разделило жителей Северного Кавказа

    У жителей Дагестана и Чечни нет единого мнения относительно допустимости празднования Международного женского дня с религиозной точки зрения, многие из них отмечают 8 марта. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Кабардино-Балкарии напомнили о годовщине депортации балкарцев, многие из них 8 марта не празднуют.

08 марта 2018, 23:24

08 марта 2018, 22:42

08 марта 2018, 22:40

  • Сотрудники цирка в Ростове-на-Дону потребовали ремонта здания

    Около 50 человек пришли на митинг в поддержку директора ростовского цирка, оказавшегося под угрозой увольнения после заявлений о бедственном состоянии здания цирка. Сотрудники ростовского цирка и его директор Дмитрий Резниченко рассказали на митинге об опасности здания для зрителей.

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты