Движение по Военно-Грузинской дороге ограничено для грузовиков

08 марта 2018, 22:42

Проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге запрещен сегодня из-за ухудшения погоды, сообщило МЧС Северной Осетии.

Движение транспорта большой грузоподъемности по трассе от Владикавказа до Ларса запрещено с 21.00 мск.

Ограничение введено в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии, отмечается в сообщении на сайте североосетинского управления МЧС России.

Спасатели рекомендовали водителям отказаться от поездок по Военно-Грузинской дороге.

Об очереди на въезде в Грузию не сообщается.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском поселке Степанцминда осадков не ожидается, температура ноль градусов, ветер дует со скоростью 10 метров в секунду. Днем 9 марта прогнозируются умеренные осадки при температуре -3 градуса и скорости ветра 8 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.