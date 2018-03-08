08 марта 2018, 22:42
Движение по Военно-Грузинской дороге ограничено для грузовиков
Проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге запрещен сегодня из-за ухудшения погоды, сообщило МЧС Северной Осетии.
Движение транспорта большой грузоподъемности по трассе от Владикавказа до Ларса запрещено с 21.00 мск.
Ограничение введено в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии, отмечается в сообщении на сайте североосетинского управления МЧС России.
Спасатели рекомендовали водителям отказаться от поездок по Военно-Грузинской дороге.
Об очереди на въезде в Грузию не сообщается.
Для россиян, желающих посетить Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" подготовил статью "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". С историей дороги можно ознакомиться в справке "Военно-Грузинская дорога", также опубликованной на "Кавказском узле".
Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском поселке Степанцминда осадков не ожидается, температура ноль градусов, ветер дует со скоростью 10 метров в секунду. Днем 9 марта прогнозируются умеренные осадки при температуре -3 градуса и скорости ветра 8 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.