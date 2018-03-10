Волгоградские коммунисты на пикетах потребовали честных выборов

10 марта 2018, 17:49

Против административного произвола в ходе избирательной кампании выступили участники пикетов в Волгограде, поддержав всероссийскую акцию "За честные выборы".

Выборы президента России назначены на 18 марта. По данным ЦИК России, зарегистрированы восемь кандидатов: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

Пикеты в рамках всероссийской акции "За честные выборы" сегодня прошли в Красноармейском, Кировском, Советском, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда. Они длились от одного до двух часов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь местного обкома КПРФ Юлия Соловьева.

В Дзержинском районе пикет прошел с 10.00 до 12.00 мск около трамвайной остановки "Качинский рынок". Участники акции собрали палатку, в которой разместили агитационные материалы. Прохожим раздавали буклеты о Павле Грудинине и газеты "Советская Россия". За акцией наблюдали трое полицейских и сотрудница районной администрации, передает корреспондент "Кавказского узла".

В пикете в Дзержинском районе приняли участие 10 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" первый секретарь дзержинского райкома КПРФ Валентин Жуков.

По его словам, "экономика и социальная сфера разрушены", а власть сегодня "не может предложить обществу убедительную программу развития". "Нам нужна смена правящего режима. Мы выступаем против продолжения грубой пропаганды и административного произвола в ходе избирательной кампании", - заявил Жуков.

По словам Жукова, прохожие активно интересуются пикетом. "Из трамвая выходят, берут у нас материалы", - сказал он.

Участница акции Нина Сергеевна рассказала, что поддерживает коммунистов. "Я родом из Советского Союза, раньше жила достойно. Сейчас у меня квартплата четыре тысячи, а пенсия - девять", - сказала она.

Несколько прохожих выразили негативное отношение к пикету. "В агитацию вкладывают такие деньги... Лучше бы отдали детям в больницы и на операции", - сказала пенсионерка Вера Козловцева корреспонденту "Кавказского узла".



Одна из прохожих Ольга Уварова взяла у пикетчиков буклет. Она выразила надежду на то, что со сменой власти ситуация в стране изменится в лучшую сторону. "Ведь кроме нефтегазовой и фармацевтической промышленности сейчас ничего не развивается. В Волгограде можно устроиться на работу только продавцом, официанткой и кондуктором. Я вот работаю кондуктором, потому что по специальности устроиться не могу. Я не хочу, чтобы мои дети имели такой же ограниченный выбор в жизни", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".



Прохожий Игорь Александрович заявил, что имеет 40 лет трудового стажа и пенсию в девять тысяч рублей. "Людям пора перестать смотреть телевизор. Мы стали бояться перемен – а вдруг будет хуже. Но хуже уже некуда", - сказал он.