Социологи поспорили о влиянии казачества на отношение к приезжим в Краснодаре

03 марта 2018, 05:59

Исследование об отношении к мигрантам в Москве и Краснодаре стало поводом для спора социологов. Во многом негативное отношение к мигрантам на Кубани сформировано казачеством, которое издавна особо относилось к "иногородним", считает социолог Вера Пешкова. Роль казачества в плане формирования современных взглядов людей сильно преувеличена, заявила автор исследования Наталья Космарская.

Институт социальной политики Высшей школы экономики 1 марта организовал в Москве семинар "Миграционные исследования", на котором старший научный сотрудник отдела Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН, социолог и этнолог Наталья Космарская представила некоторые результаты своего исследования об отношении к мигрантам в разных регионах России на примере Москвы и Краснодара, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

По словам Космарской, выбор Краснодара в качестве "пары" для сравнения с Москвой обусловлен как существенными различиями между городами, так и общей чертой, связанной с тем, что оба долгое время являются магнитом для множества трудовых мигрантов как из различных регионов России, так и из ближнего зарубежья.

В каждом из двух городов было проведено по 30 полуструктурированных интервью с местными жителями, а также ещё 5 бесед с экспертами в Краснодаре. Основная часть интервью была записана с осени 2013-го по весну 2015 года, уточнила автор исследования "Кавказскому узлу".

Не массовый, количественный опрос, а качественная беседа в полуформальной обстановке больше способствует раскрытию сущности взглядов людей, полагает она. "Мы во время своих бесед... вели с респондентами разговор в целом об их жизни в этом городе. Мы не задавали нарочито вопросы об этничности. Были косвенные вопросы, связанные с мигрантами. Например, о транспорте, рабочих местах, безопасности. Например, в Москве специально поставлен вопрос о работе дворников, а в Краснодаре о том, как опрашиваемые относятся к "танцеванию" лезгинки в общественных местах", - рассказала Космарская в своем выступлении.

"Кавказский узел" писал, что в Геленджике 11 августа 2017 года полиция задержала танцевавших "лезгинку" молодых людей. Двое из них были арестованы на пять суток. При этом при задержании был применен газовый баллончик, и одна из отдыхающих пострадала. Инцидент с задержанием танцоров лезгинки вызвал общественный резонанс после того, как кадры действий полицейских попали в YouTube. При задержании танцующих стражи порядка утверждали, что "в Краснодарском крае "лезгинка" запрещена", рассказали очевидцы. Танцор "лезгинки" и очевидцы его задержания потребовали наказать полицейских в Геленджике.

По ее словам, результаты исследования показали, что тема мигрантов осмысливается в каждом из городов различно. Так, отметила она, мигранты в Москве ассоциируются исключительно с выходцами из Центральной Азии, которые у опрошенных москвичей вызывают беспокойство в связке с проблемой "распила" бюджета, изменением локальной среды обитания и в целом перегруженностью столицы людьми. При этом о выходцах с Кавказа как о "надоевших мигрантах" никто из респондентов в Москве не говорил, указала автор исследования.

"О кавказцах говорили только как о личных знакомых. К ним у собеседников было спокойное восприятие. Видно, что человека это не волнует. Вероятно, потому, что в период проведения исследования не было никаких громких инцидентов с участие кавказцев в Москве", - пояснила Космарская корреспонденту.

В то же время в Краснодаре практически нет интереса к мигрантам из Центральной Азии, так как их там немного, и они изолированно живут на стройках. Зато контрагентами краснодарцев являются приезжие вообще, в числе которых на первом месте выходцы из республик Северного Кавказа, отметила она.

"У жителей Краснодара, с одной стороны, есть ощущение, что они часть Кавказа. С другой — что есть они и есть чужие. Слово "мигрант" там не в ходу. Говорят, "приезжие", "понаехи". Причем этот термин касается и московских, и питерских пенсионеров, решивших на старости пожить в теплом климате, и людей с "северов", и недавних выходцев с Северного и Южного Кавказа. Конечно, те, кого так называют, не очень рады этому слову", - пояснила автор исследования.

По ее словам, в Краснодаре выделяют категорию людей под названием "мусульмане" или говорят конкретно об этнической принадлежности иногородних - "чеченец", "армянин", "дагестанец" и т. д. "Причем отношение к ним в отличие от Москвы персонализировано. То есть указывается на различие каких-то культурно-бытовых особенностей, а не просто на неприемлемость массы людей необычного внешнего облика", - отметила она.

В качестве примера одной из точек напряжения социолог привела отношение к "лезгинке". "Отчего "лезгинка" в Краснодаре вызывает раздражение? Одним из важных факторов является то, что она воспринимается как нарушение некой статусной иерархии. Как сказал один из респондентов, африканцы пусть себе танцуют на площади, они ни на что не претендуют, им ничего не нужно от нас, а кавказцы — другое дело. Даже один из опрошенных местных жителей-адыгов высказал недоумение танцами в городе", - рассказала Космарская.

Кроме того, по ее словам, вопрос о "лезгинке" поставил вопрос и о том, что у русской культуры нет своей "визитной карточки". "В реальности получается, что русская культура и язык на тех территориях, которые можно было считать колонизированными, утратили связь с этничностью. Она стала с советских пор воспринимать как городская, глобализированная культура. Невозможность дать этнокультурный ответ и создает напряжение и раздражение", - полагает социолог.

С замечанием к докладу Космарской выступила старший научный сотрудник Института социологии РАН Вера Пешкова, которая заявила, что сомневается в том, что возможно делать всеобъемлющие выводы, проведя 30 интервью.

"Это качественные исследования. Есть количественные исследования, с ними их и сравниваем. А прекратила я опросы потому что, уже не слышала ничего нового (в ответах респондентов)", - ответила Космарская.

Пешкова также указала на расхождение в терминологии явления, которое было предметом исследования. "В Краснодаре вы не говорите о мигрантах, но делаете выводы именно как о мигрантах. Возможно, речь в исследовании всё же идёт не об отношении к мигрантам, а в принципе об отношении к другим", - полагает она.

По словам Пешковой, не отмечена роль казачества и его влияния на настроения и процессы на Кубани. "В Краснодаре сложность еще и в том, что там казачество. Оно играет важную роль. Этого не прозвучало. А ведь исторически на Кубани имелось разделение на казаков и иногородних", - указала социолог.

В ответ Космарская заявила, что считает преувеличенным современную роль казачества в плане влияния на взгляды людей. "Верхушечные дискурсы по поводу казачества очень преувеличиваются для жизни обычных людей. Попытки сконструировать казачью идентичность провалились... Краснодарцы сами считают, что казаки не могут решать никаких проблем. Да, история во многом определяет отношение к горцам. Но в Краснодаре есть позитивно настроенные к ним люди, те, кто считает себя кавказцем. Но есть и те, кто любых приезжих воспринимает негативно", - сказала она.