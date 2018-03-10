Солдат Армии обороны. Фото пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха. http://www.nkrmil.am/news/view/2101

10 марта 2018, 15:39

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 220 обстрелах за неделю

Азербайджанские военные с 4 по 10 марта произвели более 2500 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", ранее министерство обороны Нагорного Карабаха сообщало, что за период с 25 февраля по 3 марта азербайджанская сторона 250 раз нарушила режим прекращения огня.

За прошедшие семь дней Азербайджан нарушил перемирие в общей сложности около 220 раз, заявили сегодня в военном ведомстве Нагорного Карабаха. Карабахская сторона зафиксировала применение только стрелкового оружия.

"Силы Армии обороны Нагорного Карабаха в основном воздержались от ответных действий", - цитирует сообщение ведомства корреспондент "Кавказского узла".

На сайте министерства обороны Азербайджана комментариев относительно сегодняшнего заявления военного ведомства Нагорного Карабаха, по состоянию на 13.00 мск 10 марта, не было. При этом азербайджанская сторона в течение недели регулярно информировала об обстрелах своих позиций военнослужащими Армении, насчитав в общей сложности 672 таких случая. Только за минувшие сутки перемирие было нарушено 90 раз, сообщило ведомство.

3 марта Минобороны Азербайджана распространило заявление о том, что на Агдамском направлении фронта был сбит беспилотный летательный аппарат X-55 вооруженных сил Армении. Армянская сторона назвала эти данные дезинформацией.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако обстрелы там не прекращаются ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" размещает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Вдовы карабахских военных заявили о невыплате пенсий", "5 неразорвавшихся боеприпасов найдены в зоне карабахского конфликта", "Нагорный Карабах заявил о пулеметных обстрелах с азербайджанской стороны".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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