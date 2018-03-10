Азербайджан обвинил Армению в 90 обстрелах за сутки

10 марта 2018, 09:16

Армянские военные 9 марта и минувшей ночью 90 раз нарушили режим прекращения огня в зоне соприкосновения войск, сообщило министерство обороны Азербайджана.

"Кавказский узел" информировал, что 9 марта Азербайджан насчитал 92 обстрела за сутки с армянской стороны.

С утра 9 марта по сегодняшнее утро азербайджанские позиции были обстреляны как с территории Армении, так и с территории Нагорного Карабаха, которые Азербайджан считает оккупированными, сообщило на своем сайте азербайджанское Минобороны.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 09.00 мск не прокомментировали это заявление на своих интернет-ресурсах.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако обстрелы с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".