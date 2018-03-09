Азербайджан насчитал 92 обстрела с армянской стороны

09 марта 2018, 08:40

Вооруженные силы Армении 8 марта и в ночь на 9 марта 92 раза нарушили режим перемирия, сообщили сегодня в Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, в число обстрелянных попали азербайджанские позиции в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Агдам, Агбулаг, Мунджуглу, Гаралар и на безымянных высотах в Гедабекском районе.

Обстрелы велись со стороны армянских населенных пунктов Шаваршаван, Мосесгех, Чинари и со стороны карабахских сел и безымянных высот в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Джебраильском и Геранбойском районах, сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

Представители оборонного ведомств Нагорного Карабаха и Армении пока не комментировали эти заявления – к 08.40 мск на их сайтах такой информации не было.

Как информировал "Кавказский узел", вчера, 8 марта, Азербайджан обвинил армянскую сторону в 110 обстрелах за сутки, днем ранее – в 93 обстрелах. Нагорный Карабах также регулярно сообщает о нарушениях перемирия в зоне конфликта, суммируя данные понедельно, и 3 марта обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю, с 25 февраля по 3 марта.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако обстрелы не прекращались ни на сутки в течение всего следующего года, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" размещает материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".