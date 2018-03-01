Жители Карабаха потребовали признать геноцидом сумгаитские погромы

01 марта 2018, 01:04

Память жертв массового насилия в отношении армян в азербайджанском Сумгаите почтили траурными акциями жители всех городов Нагорного Карабаха. Активисты, депутаты парламента и беженцы из Сумгаита потребовали от международного сообщества правовой и политической оценки сумгаитских погромов.

Как писал "Кавказский узел", депутаты парламента Армении 28 февраля единогласно приняли заявление, в котором ответственность за погромы в Сумгаите в 1988 году возлагается на власти Азербайджана.

Сумгаитские погромы, длившиеся с вечера 26 по 29 февраля 1988 года, стали первым массовым взрывом этнического насилия в новейшей советской истории. Они привели к первым потокам беженцев из Азербайджана в Нагорный Карабах и Армению, тогда как в Азербайджан к тому времени уже прибыли первые беженцы из Армении. По данным армянских источников и свидетельствам очевидцев, жертвами погромов стали несколько сотен человек, в том числе более ста погибших, говорится в размещенном на "Кавказском узле" справочном материале "Сумгаитские погромы".

Траурные шествия, приуроченные к 30-летней годовщине погромов армян в азербайджанском Сумгаите, прошли 28 февраля во всех городах Нагорного Карабаха. Участники шествий возложили цветы к памятникам жертвам сумгаитских погромов и потребовали привлечь к ответственности виновных в массовом насилии, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В акциях приняли участие представители власти, сотрудники местных администраций, рабочие коллективы, представители общественных организаций, старшеклассники, студенты и беженцы из Азербайджана. Предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви Паргев Мартиросян прочитал в Степанакерте молитву за упокой всех погибших при погромах в Сумгаите, в других городах молитву читали местные служители церкви.

Активисты молодежных организаций провели у Степанакертского мемориального комплекса пикет с призывами к международному сообществу. Они держали плакаты "Требуем политической оценки сумгаитской резни!", "Преступления против человечества не имеют срока давности", "Сумгаит - азербайджанская кампания этнической чистки", "Преступники должны предстать перед судом", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Глава постоянной комиссии по внешним отношениям в парламенте Нагорного Карабаха Арзик Мхитарян заявил после возложения цветов в Степанакерте, что "мир должен дать политическую и юридическую оценку событиям февраля 1988 года в Сумгаите, потому что там имел место геноцид армянского населения". Спикер парламента Нагорного Карабаха Ашот Гулян в свою очередь отметил, что такие преступления не имеют срока давности. Он выразил надежду, что настанет день, когда права проживавших в Азербайджане армян будут восстановлены.

В заявлении, принятом парламентом Нагорного Карабаха в связи с 30-летней годовщиной погромов в Сумгаите, содержится призыв к международным правозащитным организациям осудить события, произошедшие в феврале 1988 года в Азербайджане и действия азербайджанских властей.

"Жертвами заранее запланированных варварств стали сотни армян, главным образом женщины, дети и пожилые люди, тысячи армян были депортированы в результате массового насилия, а принадлежащее им имущество было расхищено. Осуществленное в Сумгаите преступление стало очередным проявлением безнаказанно проводимой азербайджанскими властями в советскую эпоху политики дискриминации", - говорится в заявлении, опубликованном 28 февраля на сайте парламента.

В документе отмечается, что погромы в Сумгаите привели "к новым массовым преступлениям" и длительному военному конфликту, последнее обострение которого имело место в апреле 2016 года.

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года. 5 апреля стороны конфликта объявили о перемирии. В течение года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны". Регулярные обстрелы в зоне конфликта продолжаются до настоящего времени, периодически приводя к человеческим жертвам.

30 тысяч семей беженцев живут в Нагорном Карабахе

"Множество людей почтили память жертв этих событий, даже в провинциальном Шуши почти все жители города пришли возложить цветы. Наши представители в районах сказали, что везде собралось много людей. Также мы знаем, что такие поминальные возложения цветов состоялись во многих городах мира. Это говорит о том, что у общественности в мире появляется такое же отношение к событиям в Сумгаите, как и к геноциду армян 1915 года", - заявил председатель Общественной организации беженцев Нагорного Карабаха Саро Сарьян корреспонденту "Кавказского узла" в ходе церемонии возложения цветов в Шуши.

Он посетовал, что "по сей день международное сообщество не дало должной политической и правовой оценки погромам и убийствам армянского населения в Сумгаите". "В Сумгаите был настоящий геноцид армянского населения, но этот факт не хотят признавать", - сказал глава организации беженцев.

По словам Сарьяна, в Нагорном Карабахе проживают порядка 30 тысяч семей беженцев из Азербайджана. Сарьян заметил, что "беженцы требуют компенсаций от Азербайджана за причиненный моральный и материальный ущерб, а также наказания всех организаторов и исполнителей погромов армян в Азербайджане". "Пока все эти условия не будут выполнены, беженцы не смогут полностью интегрироваться. Также мировое сообщество должно признать де-юре существование Нагорного Карабаха, где живут часть беженцев из Азербайджана", - отметил он.

Беженец из Сумгаита рассказал о массовом насилии

Беженец Ваан Арустамян в 1988 году жил рядом с автовокзалом Сумгаита - в квартале, который стал эпицентром насилия. Ныне мужчина живет в Шуши. По словам Арустамяна, его самого во время погромов жестоко избили, но остальных членов его семьи спасли, спрятав в своем доме, соседи-азербайджанцы.

"В первый день, когда начались погромы, мы не могли поверить, что в интернациональном Сумгаите возможны такие ужасы. На второй день наши соседи, с которыми мы дружили, спрятали нас. Мой отец не успел к нам добраться и был пойман толпой. Потом соседи рассказали, что толпа ворвалась в наш дом и все разграбила. На третий день нам помогли выехать из города", - рассказал беженец корреспонденту "Кавказского узла".

Арустамян подчеркнул, что "те ужасы, которые происходили в Сумгаите, однозначно надо называть геноцидом армян". "Когда солдаты советской армии собрали нас, армян, и начали вывозить из города, с нами были избитые, изнасилованные и замученные мертвые люди. Такое невозможно забыть, и нельзя просто назвать трагедией", - отметил мужчина. Он также призвал международное сообщество дать оценку событиям в Сумгаите, признать независимость Нагорного Карабаха и сделать все возможное для установления мира в регионе.

Глава МИД потребовал признать погромы в Сумгаите геноцидом

Днем ранее, 27 февраля, активисты молодежных организаций почтили память жертв сумгаитских погромов зажжением свечей в часовне 100-летия геноцида армян на Мемориальном комплексе в Степанакерте. Эта акция была инициирована Министерством культуры Нагорного Карабаха.

Министр иностранных дел Нагорного Карабаха Масис Маилян на пресс-конференции в Степанакерте ранее также заявил, что произошедшее в Сумгаите "однозначно является геноцидом, потому что людей убивали по национальному признаку".

"До сих пор не дана полная политическая оценка событиям в Сумгаите. Государственные и общественные структуры должны в тесном сотрудничестве работать над этим вопросом и довести его до логического завершения", - заявил Маилян.

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