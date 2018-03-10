10 марта 2018, 11:28

Следствие официально подтвердило убийство росгвардейца в Дагестане

Один из двух убитых в селе Герга служил в управлении вневедомственной охраны Национальной гвардии, сообщили дагестанские следователи.

"Кавказский узел" информировал, что 9 марта в машине у села Герга Каякентского района Дагестана были обнаружены два трупа. Подозреваемого задержали в тот же день. По данным МВД Дагестана, задержанный, который является сотрудником полиции, признался, что застрелил двух человек из охотничьего ружья.

Источники первоначально сообщили, что убитые служили в Росгвардии. Позднее стало известно, что подозреваемый - сотрудник ППС, а убиты боец Росгвардии и его знакомый. Мотивом убийства один из источников в правоохранительных органах назвал конфликт из-за денег.

В Герге были убиты 34-летний махачкалинец и 29-летний старший сержант полиции, служивший в управлении вневедомственной охраны Национальной гвардии России по Дагестану.

В отношении подозреваемого, 32-летнего сотрудника патрульно-постовой службы, возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса - п. "а" ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия).

"Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщило сегодня на своем сайте республиканское управление Следкома.

Комментариев от подозреваемого или представителей относительно данных МВД и СКР не поступало.

По состоянию на 11.15 мск 10 марта на сайте Росгвардии также не было комментариев об инциденте в Каякентском районе.

Примечание:

"Россияне стали меньше опасаться терактов", "Ответственность за теракт в Санкт-Петербурге взяла связанная с "Аль-Каидой" группировка", "Число жертв теракта в Петербурге возросло до 16 человек".

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