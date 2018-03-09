Участником инцидента с двумя жертвами в Дагестане назван полицейский

09 марта 2018, 23:55

Огонь в селе Герга открыл полицейский, сообщили источники в правоохранительных органах Дагестана. При этом информация о жертвах сегодняшнего инцидента противоречива.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в машине у села Герга Каякентского района Дагестана были обнаружены два трупа. Источники сообщили, что убитые служили в Росгвардии, а стрелявший в них человек задержан.

Позднее источник в правоохранительных органах уточнил, что стрелял сотрудник патрульно-постовой службы, а один из пострадавших выжил. "По уточненным данным, один из сотрудников Росгвардии выжил после бытового конфликта со стрельбой. Он ранен, его осматривают медики", - цитирует слова источника РИА "Новости".

В селе Герга были убиты росгвардеец и его знакомый, приводит заявление своего источника РИА "Дербент", подтвердившее информацию, что огонь открыл сотрудник ППС.

Cогласно версии следствия, конфликт между сотрудником полиции и убитыми произошел на бытовой почве. Следователи отмечают, что стрелявший воспользовался табельным оружием, сообщила "Дагестанская правда".

"По предварительной информации, между задержанным и убитыми возник конфликт из-за денег", - цитирует свой источник "Интерфакс".

МВД Дагестана подтвердило, что найдены два тела, но не уточнило личности убитых. "Обстоятельства происшествия выясняются", - приводятся слова представителя ведомства Руслана Ибрагимгаджиева на сайте Пятого канала.

На сайтах Росгвардии, МВД Дагестана и республиканского управления Следкома данных об инциденте в Герге, по состоянию на 23:55 мск 9 марта, не было.

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