Сотрудники полиции. Фото Влада Александрова, Юга.ру

10 марта 2018, 06:29

Сотрудник полиции Дагестана признал вину в двойном убийстве

Полицейский, застреливший двух человек из охотничьего ружья в Каякентском районе Дагестана, признал свою вину, сообщило республиканское МВД.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в машине у села Герга Каякентского района Дагестана были обнаружены два трупа. Источники сообщили, что убитые служили в Росгвардии. Позднее стало известно, что подозреваемый - сотрудник ППС, а убиты боец Росгвардии и его знакомый. Мотивом убийства источник ранее назвал конфликт из-за денег. 

Подозреваемый в убийстве двух человек на окраине селения Герга будет уволен из органов внутренних дел, заявило вечером 9 марта МВД по Дагестану.

Дагестанские правоохранители опровергли появившуюся ранее со ссылкой на следователей информацию о том, что полицейский стрелял из табельного оружия - по данным ведомства, он стрелял из охотничьего ружья "Сайга МК", принадлежащего местному жителю.

"Полицейский доставлен в отдел полиции, в содеянном сознался", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД по Дагестану.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), отмечается в сообщении. По состоянию на 02.40 мск 10 марта, на сайте следственного управления СКР по Дагестану нет комментариев о ходе расследования двойного убийства в Каякентском районе.

Примечание:

"Дагестанские силовики разыскивают Владимира Олейникова за связь с боевиками", "МВД Дагестана подтвердило задержание Абдурашидова", "Убитый в Губдене Хамутаев считался "старожилом" вооруженного подполья".

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