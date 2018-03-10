Замглавы отделения полиции задержан в Грузии

10 марта 2018, 10:17

Сотрудник полиции брал взятки за укрывательство хищения топлива при строительстве автобана в Ланчхутском районе, сообщило МВД Грузии.

По данным следствия, полицейский регулярно получал деньги от человека, который похищал и продавал топливо, предназначенное для спецтехники. Мужчина, заподозренный в хищении, согласился сотрудничать со следствием и подтвердил на допросе, что давал взятки сотруднику полиции, информирует МВД.

Дело возбуждено по ч.1 ст.338 УК Грузии (получение взятки), полицейскому грозит от шести до девяти лет заключения, сообщили поздно вечером 9 марта "Новости-Грузия".

Комментариев от самого предполагаемого взяткодателя и задержанного полицейского не поступало.

"Кавказский узел" сообщал, что в Грузии принято решение к январю 2019 года создать Службу государственного инспектора для независимого расследования злоупотреблений со стороны полицейских. Эффективность расследования Генпрокуратурой дел этой категории вызывает вопросы, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.