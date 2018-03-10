10 марта 2018, 10:17

Замглавы отделения полиции задержан в Грузии

Сотрудник полиции брал взятки за укрывательство хищения топлива при строительстве автобана в Ланчхутском районе, сообщило МВД Грузии.

По данным следствия, полицейский регулярно получал деньги от человека, который похищал и продавал топливо, предназначенное для спецтехники. Мужчина, заподозренный в хищении, согласился сотрудничать со следствием и подтвердил на допросе, что давал взятки сотруднику полиции, информирует МВД.

Дело возбуждено по ч.1 ст.338 УК Грузии (получение взятки), полицейскому грозит от шести до девяти лет заключения, сообщили поздно вечером 9 марта "Новости-Грузия".

Комментариев от самого предполагаемого взяткодателя и задержанного полицейского не поступало.

"Кавказский узел" сообщал, что в Грузии принято решение к январю 2019 года создать Службу государственного инспектора для независимого расследования злоупотреблений со стороны полицейских. Эффективность расследования Генпрокуратурой дел этой категории вызывает вопросы, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Примечание:

"Суд в Тбилиси освободил обвиненного во взятке чиновника", "Суд в Тбилиси признал депутата Гелу Микадзе виновным в махинации с землей", "Жители Южного Кавказа сочли коррупцию системной проблемой в своих странах".

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