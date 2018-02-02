Расследование преступлений полицейских в Грузии предложено передать новой структуре

02 февраля 2018, 05:25

Службу государственного инспектора предложено создать в Грузии с января 2019 года для независимого расследования злоупотреблений со стороны полицейских. Эффективность расследования Генпрокуратурой дел этой категории вызывает вопросы, но вряд ли новая служба будет реально независимой, полагают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани на заседании межведомственного координационного совета предложила создать независимый следственный орган для расследования преступлений со стороны полицейских, который войдет в состав аппарата инспектора по защите персональных данных страны, которым руководит Тамар Калдани, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Новая служба будет называться Службой государственного инспектора... Службой будет руководить инспектор по защите персональных данных Тамар Калдани. Новое следственное ведомство, кроме персональных данных, займется именно изучением правонарушений со стороны полицейских. Речь идет о таких преступлениях как пытки, угроза пыток, жестокое и нечеловеческое обращение", - заявила Цулукиани.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария поддержал создание независимого следственного механизма.

"Это логично вписывается в реформы и планы ведомства", - цитирует слова Гахарии, как и слова Цулукиани, "Рустави-2".

Новый следственный орган начнет работу с января 2019 года, уточнил генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе. "В отличие от других следственных подразделений, у этого следственного подразделения довольно высокая степень независимости, соответственно, у него есть все следственные полномочия, которые есть и у других следственных подразделений", - приводит слова Шотадзе "Sputnik-Грузия".

Независимость Службы государственного инспектора вызывает вопросы

По словам народного защитника Грузии Нино Ломджарии, представленный вариант независимого следственного механизма стал неожиданным для омбудсмена и ей требуется время для формирования своей позиции. Так, по ее словам, есть вопрос относительно того, насколько позволит реформирование аппарата инспектора по защите персональных данных избежать конфликта интересов.

"Исходя из того, что инспектор, с одной стороны, осуществляет надзор и контроль за тайными следственными действиями и защитой персональных данных, а с другой стороны, у него появляются правомочия проведения оперативных следственных действий, появляется вопрос: как в этом процессе будет осуществляться надзор по защите персональных данных со стороны аппарата инспектора. Кроме того, у нас есть вопрос, насколько будет обеспечена независимость этого института, когда в ходе следствия у нас остается прокурорский надзор над деятельностью инспектора", - заявила Ломджария в эфире "Общественного вещателя".

Создание независимого следственного механизма в Грузии является одной из главных рекомендаций в том числе со стороны народного защитника, отметила она. "Я приветствую то, что дискуссия открылась. Однако нам действительно нужен независимый механизм", - подчеркнула Ломджария.

Вопрос о независимости Службы государственного инспектора остается открытым, считает также представитель Transparency International Georgia Гия Гвилава.

По его словам, в создании независимого следственного механизма на базе аппарата инспектора по защите персональных данных не видно логики.

Из 91 жалобы на действия полицейских прокуратура довела до суда только две

"Заявление о создании Службы государственного инспектора было сделано сейчас, потому что за последнее время резко возросло недовольство работой полиции. Эта инициатива никак не связана с выборами, так как «Грузинская мечта» и так обеспечила себе большинство во власти... и рейтинги на долгие годы вперед", - считает профессор политологии Тбилисского государственного университета Кетеван Ростиашвили.

По закону за деятельностью полицейских должна надзирать Генпрокуратура, однако ее работу в этом вопросе нельзя назвать эффективной, полагает она.

"Было решено создать Службу государственного инспектора. К сожалению, эта служба не будет независимой, и трудно ожидать, что эта служба будет эффективной. Создание эффективных независимых служб - это мировая практика. Особенно большой эффект независимые службы принесли в Гонконге и Сингапуре. Но подчиняться такая служба должна непосредственно премьер-министру, а не прокуратуре. Если такая служба не будет независимой, то ее создание - просто профанация", - сказала Ростиашвили "Кавказскому узлу".

Подчиняться такая служба должна непосредственно премьер-министру, а не прокуратуре. Если такая служба не будет независимой, то ее создание - просто профанация

По данным исследовательской группы, работающей по уголовному праву (группа объединяет 14 НПО) в 2014-2017 годах, неправительственные организации и аппарат народного защитника обратились в прокуратуру 91 раз по поводу случаев применения насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, но только в двух случаях дело дошло до суда.

«Расследование таких дел неэффективно. Прокуратура не выполняет возложенных на нее обязанностей. Главный недостаток - в прокуратуре. Мы считаем, что необходимо создать такой механизм, который устранит пробелы на практике», - приводит слова представителя одной из неправительственных организаций Георгия Бурджанадзе Netgazeti.

По словам члена парламентского меньшинства, бывшего Народного защитника Грузии Георгия Тугуши, прокуратура не является независимой, потому что она является частью исполнительной власти, основанной на определенных союзах.

«Прокуратура не касается сотрудников МВД, у нее нет политической воли наказать виновных полицейских. Прокуратура не работает так, как должна работать. В противном случае, если бы она работала нормально, вопрос о создании независимого механизма не был бы вообще включен в повестку дня», - сказал Тугуши "Кавказскому узлу".

Тем не менее адвокат Александр Кобаидзе отметил, что с надеждой воспринял новость о создании независимого следственного механизма. «Конечно, может так случиться, что Служба государственного инспектора будет дублировать функции народного защитника. Но даже в этом случае, я надеюсь, что они помогут нам защищать наших подзащитных от произвола», - сказал Кобаидзе "Кавказскому узлу".