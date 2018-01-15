Суд в Тбилиси освободил обвиненного во взятке чиновника

15 января 2018, 16:28

Бывший сотрудник мэрии Тбилиси Отар Абесадзе, обвиненный в получении взятки, освобожден на время следствия под залог в связи с состоянием здоровья.

Как сообщал "Кавказский узел", сотрудник мэрии Тбилиси Отар Абесадзе был задержан с поличным 11 июля 2017 года при получении от предпринимателей взятки за разрешение обустроить кафе. Ему предъявили обвинение и 14 июля арестовали на три месяца.

Обвиняемый извинился в суде перед родственниками и общественностью, заявив о своем согласии сотрудничать со следствием. В августе защита предложила суду освободить Абесадзе под залог в 50 тысяч лари (около 21 тысячи долларов), однако суд оставил его под стражей.



Тбилисский городской суд сегодня освободил Отара Абесадзе из-под стражи под залог в 10 тысяч лари (около 4 тысяч долларов). Он вышел на свободу из зала суда, сообщило 1tv.ge.

Решение об освобождении Абесадзе было принято на закрытом судебном заседании. Защита бывшего чиновника предоставила суду медицинское заключение о тяжелом состоянии здоровья обвиняемого, уточнило "Новости-Грузия".

По информации издания, Абесадзе в тяжелом состоянии был переведен из тюрьмы в клинику еще 27 декабря. Перед этим суд также рассматривал ходатайство защиты об освобождении, но отказался отпустить обвиняемого под залог, а после возвращения из суда в пенитенциарное учреждение состояние Абесадзе резко ухудшилось.

Чиновнику, обвиненному в получении взятки, грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.