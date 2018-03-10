Правозащитники раскритиковали отказ Европарламента от наблюдения за выборами в Азербайджане

10 марта 2018, 01:49

Европарламент отказался наблюдать за ходом внеочередных президентских выборов в Азербайджане, опасаясь испортить отношения с официальным Баку и спровоцировать его разворот в сторону Москвы, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", в начале февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил досрочные президентские выборы на 11 апреля, хотя ранее выборы планировалось провести 17 октября 2018 года. К 7 марта ЦИК Азербайджана зарегистрировал четырех кандидатов в президенты, в том числе самого Алиева.

Представители оппозиции раскритиковали решение о проведении досрочных выборов. Национальный совет демократических сил (НСДС), партии "Мусават" и "Умид" отказались участвовать в выборах, а движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida заявили, что не признают их результаты.

Европарламент не будет наблюдать за президентскими выборами в России 18 марта и в Азербайджане 11 апреля, объявили сопредседатели Европейской группы поддержки демократии и координации выборов, депутаты Европарламента Дэвид Макаллистер и Линда Макаван.

"Европейский парламент не будет наблюдать этот избирательный процесс и, следовательно, не будет комментировать его ход или результаты, которые будут объявлены впоследствии. Ни одному человеку, входящему в Европейский парламент, не было поручено наблюдать за этим избирательным процессом или комментировать его от имени Европарламента. Если какой-либо член Европейского парламента примет решение наблюдать за этими выборами по своей собственной инициативе, он ни при каких обстоятельствах не должен восприниматься как представитель Европейского парламента", - говорится в заявлении сопредседателей, опубликованном на сайте Европарламента 7 марта.

Официальную позицию Европарламента будет представлять только доклад об отношениях Евросоюза и Азербайджана, который планируется принять на пленарном заседании перед летними каникулами, подчеркивается в заявлении европарламентариев.

Официальный Баку направил приглашения для наблюдения за выборами только тем организациям, в которых Азербайджан является полноправным членом, Евросоюз и Европарламент таких приглашений не получали, сообщил глава представительства Евросоюза в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас корреспонденту "Кавказского узла".

Мамедли напомнил о новом партнерском соглашении Азербайджана и ЕС

Янкаускас отметил, что представители стран Евросоюза входят в наблюдательную миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, и именно на ее выводы будет полагаться Евросоюз.

Неучастие представителей Европарламента в наблюдении за выборами президента в Азербайджане является неприятным событием, заявил глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

"На предыдущие избирательные кампании Европарламент присылал своих наблюдателей. Если все дело в том, что Азербайджан не направил приглашения, то самому этому факту следовало дать соответствующую оценку. Азербайджан хотя и не член Евросоюза, но страна-участница программы "Восточное партнерство", и продолжает переговоры о новом партнерском соглашении с ЕС. В таких условиях оценка Европарламентом ситуации с правами человека, состояния выборных и демократических институтов в контексте внеочередных президентских выборов 11 апреля как раз необходима", - сказал Мамедли.

Правозащитник предположил, что Евросоюз намеренно решил отстраниться от наблюдения за выборами, чтобы не портить отношений с Баку перед подписанием нового соглашения о партнерстве. "То есть из-за переговоров с Баку по новому соглашению Европарламент воздержался от негативной оценки президентских выборов 11 апреля, ибо выборы без участия оппозиции, соблюдения минимальных стандартов демократичности и плюрализма на телевидении не могут оцениваться иначе", - сказал Анар Мамедли.

Сулейманлы связал позицию ЕС с опасениями разворота Баку в сторону Москвы

Глава Института гражданских инициатив Башир Сулейманлы согласен с предположением, что Евросоюз по политическим причинам устранился от наблюдения за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

"Фактически Европейский союз самоустраняется и взваливает всю ответственность на БДИПЧ ОБСЕ, ставя свои геополитические и энергетические интересы выше демократии в Азербайджане. В Европе, видимо, предпочитают, чтобы Баку хотя бы формально сохранял партнерство с ЕС, нежели полностью развернулся бы в сторону России", - сказал Сулейманлы корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник критически оценил также заявления главы наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Корин Йонкер на пресс-конференции в Баку 9 марта.

"Она фактически не ответила ни на один вопрос журналистов, ссылаясь на то, что миссия только начала свою работу. Она воздержалась от оценки предвыборной ситуации с отсутствием у институтов гражданского общества возможностей для независимого мониторинга выборов, уклонилась от комментариев относительно бойкота выборов оппозицией и исполнения Азербайджаном рекомендаций предыдущих наблюдательных миссий", - сказал Башир Сулейманлы корреспонденту "Кавказского узла".

Сулейманлы подчеркнул, что считает ссылки на неинформированность несостоятельными, поскольку БДИПЧ ОБСЕ постоянно мониторит ситуацию в странах-участницах и ежегодно проводит в Варшаве специальные обсуждения. "Кроме того, в феврале [в Азербайджане] побывала оценочная миссия БДИПЧ", - сказал Сулейманлы.

Как писал ранее "Кавказский узел", глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Корин Йонкер 9 марта заявила, что руководимая ею структура не будет вмешиваться в процесс выборов президента Азербайджана и комментировать решение оппозиции о бойкоте. При этом Йонкер назвала конструктивным сотрудничество организации с Азербайджаном и поблагодарила власти страны за "своевременное приглашение наблюдать за ходом выборов".