Жители Чечни сочли проявлением лояльности вручение ордена близким Кадырова

09 марта 2018, 19:52

Мать и жена Рамзана Кадырова 8 марта получили орден "Честь Отечества", учрежденный всего за неделю до этого. Парламент Чечни таким образом продемонстрировал преданность главе республики, предположили местные жители.

Орден "Честь Отечества" ("Даймехкан Сий") учрежден 1 марта и является высшей наградой парламента Чечни, пояснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата парламента.

Этим орденом, по его словам, награждаются "за выдающиеся достижения в сфере развития экономики, науки, здравоохранения, культуры, духовно-нравственного воспитания и образования, охраны окружающей среды, благотворительной и иной общественной деятельности на благо жителей Чеченской Республики".

"Ордена за номерами 1 и 2 были вручены председателем парламента республики Аймани Несиевне и Медни Кадыровой за выдающиеся достижения в сфере благотворительной и общественной деятельности на территории субъектов России и за пределами государства, и человеческую сердечность и милосердие", - подчеркнул собеседник.

Сюжет о награждении матери и жены главы Чечни был показан в эфире телеканала "Грозный" 8 марта. "Смотрел вчера сюжет относительно награждения Аймани и Медни Кадыровых орденами. Особого удивления это не вызвало, также как и то, что в материале о праздновании 8 марта в республике практически все внимание было уделено семье главы Чечни", - рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель одной из неправительственных организаций Чечни Ислам.

Он также отметил сходство названий новой награды и ордена, учрежденного в Чеченской республике Ичкерия. "Помнится, в Ичкерии существовал орден «Къоман Сий», что значит "Честь нации", учрежденный Джохаром Дудаевым. Названия практически схожие", - сказал Ислам.

Награждением членов семьи Рамзана Кадырова власти демонстрируют свою лояльность ему, предположил житель Чечни Асламбек.

"Стоит что-то учредить какому-то министерству или ведомству, это тут же вручается самому главе республики или членам его семьи. Для меня очевидно, что для наших чиновников это просто лишняя возможность отметиться перед Кадыровым и в очередной раз продемонстрировать ему свою лояльность и безусловную преданность", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Рамзан Кадыров удостоен звания Герой России, награжден орденами Ахмата-Хаджи Кадырова, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Мужества, орденом Почета, а также медалями "Защитнику Чеченской Республики", "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в проведении Всероссийской переписи населения", "За освобождение Крыма", "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике", "10 лет Астане" и множеством общественных наград, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Рамзана Кадырова.

Напомним, что именем Аймани Кадыровой названа мечеть на 5000 человек, открытая в Аргуне в мае 2014 года. Хотя ислам не запрещает называть мечети именами людей, некоторые жители Чечни тогда высказали недовольство решением Кадырова назвать мечеть в честь матери.

2 августа 2015 года в Чечне прошел велопробег в честь дня рождения Аймани Кадыровой. В нем приняли массовое участие руководители республиканских министерств и ведомств, депутаты парламента Чечни и другие чиновники.

Аймани Кадырова также является президентом фонда имени Ахмата Кадырова. Фонд контролирует большинство крупных проектов в Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"".