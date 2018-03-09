09 марта 2018, 19:22

Житель Дагестана задержан после убийства двух бойцов Росгвардии

Тела двоих сотрудников Росгвардии обнаружены сегодня в Каякентском районе Дагестана, стрелявший задержан, сообщил источник.

По предварительным данным, убийство в селе Герга произошло в ходе бытового конфликта, к боевикам задержанный отношения не имеет, отметил источник.

Он добавил, что силовики допрашивают задержанного, на месте работает следственная группа, информирует "Интерфакс".

Тела двух человек с огнестрельными ранениями были обнаружены сегодня в салоне легкового автомобиля. Сразу после этого был объявлен план "Перехват". В убийстве подозревается полицейский, со ссылкой на источник в правоохранительных органах говорится на сайте телеканала "360".

МВД Дагестана подтвердило, что в селе Герга произошел инцидент со стрельбой, сообщил ТАСС.

Комментариев задержанного или его представителей относительно данной информации не поступало. На сайте Росгвардии и УМВД по Дагестану информации об инциденте, по состоянию на 19:22 мск, не было.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений людей.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 23 октября 2017 года в чеченской станице Шелковской старший лейтенант Росгвардии Марат Гаджиев открыл стрельбу в казарме и смертельно ранил четырех сослуживцев, после чего был убит. Командира подразделения отстранили от должности.

Примечание:

"Два человека стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 5 по 11 февраля", "Родные убитого Омаева усомнились в его нападении на силовиков", "Житель Дербента задержан на трое суток после стрельбы на дороге".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

10 марта 2018, 00:15

09 марта 2018, 23:55

09 марта 2018, 23:16

09 марта 2018, 22:20

09 марта 2018, 21:18

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты