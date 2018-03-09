Житель Дагестана задержан после убийства двух бойцов Росгвардии

09 марта 2018, 19:22

Тела двоих сотрудников Росгвардии обнаружены сегодня в Каякентском районе Дагестана, стрелявший задержан, сообщил источник.

По предварительным данным, убийство в селе Герга произошло в ходе бытового конфликта, к боевикам задержанный отношения не имеет, отметил источник.

Он добавил, что силовики допрашивают задержанного, на месте работает следственная группа, информирует "Интерфакс".

Тела двух человек с огнестрельными ранениями были обнаружены сегодня в салоне легкового автомобиля. Сразу после этого был объявлен план "Перехват". В убийстве подозревается полицейский, со ссылкой на источник в правоохранительных органах говорится на сайте телеканала "360".

МВД Дагестана подтвердило, что в селе Герга произошел инцидент со стрельбой, сообщил ТАСС.

Комментариев задержанного или его представителей относительно данной информации не поступало. На сайте Росгвардии и УМВД по Дагестану информации об инциденте, по состоянию на 19:22 мск, не было.

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Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 23 октября 2017 года в чеченской станице Шелковской старший лейтенант Росгвардии Марат Гаджиев открыл стрельбу в казарме и смертельно ранил четырех сослуживцев, после чего был убит. Командира подразделения отстранили от должности.