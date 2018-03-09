Комитет защиты журналистов призвал выпустить Гусейнли из Украины

09 марта 2018, 19:33

Правозащитники призвали власти Украины вернуть азербайджанскому журналисту Фикрету Гусейнли его документы и позволить ему покинуть территорию страны. При попытке задержания в Киеве Гусейнли избили, сообщил Комитет защиты журналистов.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта стало известно о попытке задержания азербайджанского журналиста, гражданина Нидерландов Фикрета Гусейнли в Киеве. Люди в штатском пришли в съемную квартиру журналиста, но Гусейнли выпрыгнул из окна и скрылся. Журналист опасается, что его могут насильно доставить в Азербайджан, так как среди явившихся в его квартиру лиц были люди, говорившие на азербайджанском языке, рассказал "Кавказскому узлу" источник в азербайджанской диаспоре.

Гусейнли был задержан 14 октября 2017 года в киевском аэропорту, так как азербайджанские правоохранители инициировали его международный розыск по обвинению в мошенничестве и незаконном пересечении границы. Гусейнли эти обвинения отверг. Апелляционный суд Киева 13 февраля закрыл дело об экстрадиции Гусейнли в Азербайджан.

Комитет защиты журналистов (Нью-Йорк) опубликовал заявление с требованием к украинским властям вернуть документы азербайджанскому журналисту Фикрету Гусейнли, позволить ему покинуть Украину, а также найти и наказать людей, организовавших его преследование на территории страны, сообщило сегодня информационное агентство Turan.

Фикрет Гусейнли сообщил правозащитникам, что украинские суды дважды продлевали срок расследования по его делу, и в последний раз срок был продлен до 20 марта 2018 года. Он убежден, что преследование связано с его журналистской деятельностью, критикой президента Азербайджана Ильхама Алиева и материалами о коррупции азербайджанских властей, говорится в заявлении КЗЖ.

После освобождения из-под стражи на Украине Гусейнли замечал за собой слежку. По утверждению журналиста, следившие за ним сотрудники азербайджанских спецслужб открыто предлагали ему выступить в поддержку властей и раскритиковать оппозицию в обмен на отмену требования о его экстрадиции.

Люди, напавшие на журналиста 5 марта, "сбили его с ног на пол, били руками и ногами, душили и ломали зубной мост", в качестве подтверждения Гусейнли предоставил фотографии телесных повреждений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Комитета защиты журналистов.

«Киев не должен быть причастен к преследованию властей Азербайджана критиков за его пределами. Мы также призываем украинскую полицию расследовать физическое нападение 5 марта на Гусейнли и привлечь виновных к ответственности», - приводит организация слова координатора КЗЖ в Европе и Центральной Азии Нины Огняновой.

В заявлении правозащитников отмечается, что Генпрокурор Украины оставил без ответа запрос КЗЖ по электронной почте, а министерство иностранных дел Азербайджана не ответили на запрос комментария по электронной почте и телефонный звонок. Комментариями правоохранительных органов Украины и Азербайджана относительно заявления Комитета защиты журналистов "Кавказский узел" пока не располагает.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". На "Кавказском узле" также размещена статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".