Азербайджанские активисты сообщили о попытке задержания Гусейнли в Киеве

06 марта 2018, 18:35

Люди в штатском пытались задержать азербайджанского журналиста Фикрета Гусейнли в Киеве, но он выпрыгнул из окна и скрылся, сообщили активисты. Институт мира и демократии призвал прекратить преследование Гусейнли.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский журналист, гражданин Нидерландов Фикрет Гусейнли (Гусейнов) был задержан 14 октября 2017 года в киевском аэропорту, так как азербайджанские правоохранители объявили его в международный розыск по обвинению в мошенничестве и незаконном пересечении границы. Гусейнли эти обвинения отверг. Он провел под арестом 10 суток и был освобожден на поруки, при этом украинская прокуратура пыталась опротестовать освобождение журналиста. Апелляционный суд Киева 13 февраля закрыл дело об экстрадиции Гусейнли в Азербайджан.

После неудачной попытки задержания правоохранители разыскивают Фикрета Гусейнли в Киеве, сообщил со ссылкой на источники в азербайджанской диаспоре на Украине корреспондент "Кавказского узла".

По информации источника, чье имя не раскрывается ради его безопасности, вечером 5 марта силовики пытались задержать Гусейнли в его съемной квартире в Киеве. «Фикрету удалось скрыться, он выпрыгнул из окна и убежал, при этом он повредил руку и плечо. Сейчас Фикрет в относительно безопасном месте, но его ищут по разным адресам. Он полагает, что его хотели задержать и экстрадировать в Азербайджан, так как среди явившихся за ним лиц были люди, разговаривавшие на азербайджанском языке», - сказал источник корреспонденту "Кавказского узла".

Источник отметил, что о случившемся уже осведомлены посольство Нидерландов и МИД этой страны, они начали переговоры о прекращении преследования Гусейнли с украинскими властями.

Информацию о попытке задержания Гусейнли подтвердил проживающий за рубежом азербайджанский активист Азер Казымзаде в своем видеообращении на странице в Facebook. Он предположил, что целью силовиков, появившихся в квартире Гусейнли, была его отправка в Азербайджан.

«Из Тбилиси уже похитили и доставили в Баку Афгана Мухтарлы. Теперь, видимо, то же самое хотят сделать и с Фикретом. Нельзя допустить этого», - заявил Казымзаде. Активист также отметил, что Гусейнли удалось скрыться, однако его продолжают искать по всему Киеву.

Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы 30 мая 2017 года был похищен в Тбилиси и доставлен в Баку. 12 января суд приговорил его к шести годам лишения свободы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. Сам Мухтарлы не признал вину.

Азербайджанская правозащитная организация "Институт мира и демократии" (ИМД) осудила попытку задержания Гусейнли, расценив ее как попытку похищения человека. ИМД оповести власти Нидерландов о намерении азербайджанских силовиков похитить гражданина Голландии из Киева, говорится в документе, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

«Попытка похищения Фикрета Гусейнова в Киеве будет широко обсуждаться как на сессиях ПАСЕ, ОБСЕ, так и в Европарламенте», - заявила директор ИМД Лейла Юнус, также проживающая в Нидерландах.

Получить комментарии правоохранительных органов Украины относительно попытки задержания Фикрета Гусейнли в Киеве корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

О стремлении азербайджанских правоохранителей заполучить Гусейнли свидетельствует письмо генпрокурора Азербайджана Закира Гаралова к генпрокурору Украины Юрию Луценко, датированное 12 марта. Этот документ 20 февраля опубликовал на своем сайте украинский Центр информации о правах человека.

Гаралов обратился к своему украинскому коллеге с настойчивой просьбой экстрадировать Гусейнли в Азербайджан, указывая при этом, что выдаче журналиста препятствуют "высокопоставленные сотрудники ряда посольств западных стран". Генпрокурор Азербайджана также утверждает в письме со ссылкой на "достоверные факты", что Фикрет Гусейнли прибыл на Украину для дестабилизации ситуации в стране и принимает участие в политических акциях, которые противоречат национальным интересам Украины. Не уточнив, о каких именно митингах и мероприятиях идет речь, прокурор приложил к письму совместную фотографию Фикрета Гусейнли и Михаила Саакашвили.

26 июля 2017 года Михаил Саакашвили был лишен гражданства Украины, но 10 сентября ему удалось вернуться в страну, прорвавшись вместе с соратниками через границу с Польшей. 11 февраля миграционная служба Украины подписала пакет документов о депортации Саакашвили и выслала его в Польшу. На "Кавказском узле" можно ознакомиться с биографией Михаила Саакашвили.

Член азербайджанской "Платформы гражданского общества" Алескер Мамедли ранее сообщил "Кавказскому узлу", что Гусейнли вынужден был бежать из Азербайджана, так как подвергся насилию. "Ясно, что гарантий на справедливое судебное разбирательство его дела в Азербайджане нет. Если даже допустить, что он незаконно пересек границу, то он находится под защитой Европейской конвенции о правах человека, признающей право на свободу и защиту от пыток", - сказал Мамедли.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".