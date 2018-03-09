После жалоб на пытки суд отпустил под домашний арест жителя Дагестана

09 марта 2018, 10:00

Унцукульский райсуд изменил меру пресечения Умаргаджи Абдурахманову, определив ему домашний арест, сообщил 8 марта адвокат Эльдар Темирханов. Абдурахманов был задержан по подозрению в пособничестве боевикам и заявил о пытках током.

Задержание Умаргаджи Абдурахманова произошло 6 февраля, его забрали силовики в масках, и лишь 8 февраля адвокат Темирханов обнаружил его в райотделе полиции в Шамилькале.

9 февраля суд по ходатайству следствия заключил Абдурахманова под арест на два месяца в связи с тем, что его подозревают в пособничестве боевикам (часть 2 статьи 208 УК РФ). Эта мера пресечения была обжалована адвокатом в Верховном суде Дагестана, который отменил постановление райсуда, и по итогам нового рассмотрения дела Умаргаджи Абдурахманов был переведен под домашний арест.

После задержания Абдурахманов пожаловался на пытки и давление со стороны силовиков. По словам адвоката, на теле Абдурахманов имеются следы электротока. В связи с этим по ходатайству адвоката была проведена экспертиза, но результаты пока не известны, сообщил 8 марта Эльдар Темирханов.

По его словам, он до сих пор не может получить доступ ко всем материалам дела своего подзащитного, несмотря на то, что по итогам рассмотрения его жалобы суд признал бездействие следователя незаконным и обязал предоставить материалы адвокату, говорится в статье "Черновика", опубликованной на его сайте 8 марта. Дата решения суда о переводе Абдурахманова под домашний арест при этом не называется, на сайте суда информации об этом деле, по данным на 09.30 мск 9 марта, не было.

Примечательно, что 13 февраля жену Умаргаджи Абдурахманова Мадинат Абдурахманову приняли в прокуратуре Дагестана. По словам женщины, она и пришедшие с ней ее родственники требовала встречи с прокурором республики Денисом Поповым. Абдурахманова рассказала, в это время в прокуратуру приехал глава республики Владимир Васильев.

"Я бросилась им на дорогу, на машины, стала кричать, чтобы меня приняли и услышали. Из прокуратуры выбежало несколько человек и меня сразу провели к дежурному прокурору. Он меня выслушал и принял заявление. Сказал, что примет меры", – рассказала Мадинат Абдурахманова, слова которой привел "Черновик" в своей статье на сайте издания от 13 февраля.

Комментарии представителей правоохранительных органов относительно дела Умаргаджи Абдурахманова не поступали.

Ранее "Кавказский узел" писал о других случаях, когда жители Дагестана жаловались на пытки и давление силовиков. Так, житель Махачкалы Багир Махмудов, обвиняемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов, 16 февраля в суде заявил, что в СИЗО подвергается давлению со стороны силовиков, которые требуют от него признательных показаний. В ноябре 2017 года пожаловался на пытки и ранил себя в живот в изоляторе подозреваемый по делу о поджоге райадминистрации в Рутуле. Родственники фигурантов этого дела заявили, что во время задержания им подбросили наркотики и патроны.