Организатор акции в Махачкале Мадина Магомедова и участники митинга. Фото корреспондента "Кавказского узла".

08 марта 2018, 20:19

Участники митинга потребовали помощи Васильева в поисках пропавших дагестанцев

Около 20 человек приняли сегодня участие в несогласованной акции в Махачкале, требуя наказать виновных в убийстве братьев Гасангусейновых и прояснить судьбу пропавших без вести в разные годы. Активисты передали сотрудникам мэрии обращение на имя врио главы Дагестана Владимира Васильева.

Как писал "Кавказский узел", отец убитых в Шамильском районе Дагестана братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов потребовал на митинге в Махачкале 1 марта расследовать убийство сыновей и пообещал добиваться внимания властей к их делу серией пикетов. После безуспешной попытки попасть 6 марта на прием к прокурору республики Денису Попову Муртазали Гасангусейнов и его супруга провели 7 марта пикет в Махачкале

Силовики объявили Наби и Гасангусейна Гасангусейновых, убитых 24 августа 2016 года, боевиками, но односельчане братьев отвергли эти заявления и потребовали наказать убийц. 27 ноября 2017 года стало известно о прекращении дела о покушении братьев Гасангусейновых на силовиков, вместе с тем было возбуждено дело об их убийстве. В материалах этого дела указано, что убийство совершили "неустановленные лица". На пикете 7 марта Гасангусейнов пояснил, что хочет добиться передачи расследования из Дагестана в следственное управление по СКФО и реакции президента Путина на это дело.

В акции протеста, которая не была согласована с властями, приняли участие сочувствующие родителям убитых братьев Гасангусейновых и женщины, чьи сыновья пропали без вести в Дагестане. Они потребовали, чтобы врио главы республики Владимир Васильев принял их, сообщил присутствовавший на акции корреспондент "Кавказского узла".

Родители убитых братьев-пастухов Муртазали и Патимат Гасангусейновы на площади сегодня не появились, отметило издание "Кавказ.Реалии".

Митингующие держали в руках фотографии пропавших молодых людей и фото убитых Наби и Гасангусейна Гасангусейновых. Акцию организовала гражданская активистка Мадина Магомедова через социальные сети. Магомедова заявила, что живет в Германии, но специально приехала в Дагестан, чтобы поддержать родителей убитых пастухов в их требовании справедливости.

Акция продолжалась в течение часа, к митингующим вышли только полицейские и сотрудники управления внутренней политики администрации Махачкалы. Правоохранители и чиновники просили собравшихся прекратить несанкционированную акцию и покинуть площадь, но участники акции возразили, что "имеют право собираться и выдвигать свои требования" на "народной площади", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Мадина Магомедова подчеркнула, что будет продолжать акции с требованием справедливого расследования убийства братьев Гасангусейновых и наказания для виновных в этом преступлении. Она призвала врио главы Дагестана ответить на вопросы о судьбе пропавших без вести в Дагестане молодых людей и убийстве братьев-пастухов - в частности пояснить, почему убитых первоначально объявили боевиками и преступление осталось безнаказанным.

«Прекратите этот беспредел! Если люди в чем-то виноваты, докажите это и судите их по закону. Поймите горе этих матерей, которые потеряли сыновей. Вы, как глава региона, обязаны вмешаться, услышать этих несчастных, помочь им и наказать тех, кто виновен в их горе», - заявила Мадина Магомедова на площади.

Матери пропавших жителей Дагестана также высказали требования к властям республики, призвав найти их сыновей и привлечь к ответственности похитителей. «Если наши дети виноваты в чем-то, судите их по закону, но мы никогда не смиримся с беззаконием. Мы будем устраивать акции протеста до тех пор, пока наши требования не будут исполнены и пока власти нас не услышат», - заявила на акции руководитель правозащитного движения «Сердце матери» Жанна Исмаилова.

Общественное движение "Сердце матери" проводит акции протеста с октября 2016 года, добиваясь от властей информации о судьбе пропавших  жителей Дагестана. 9 февраля около 20 женщин потребовали в Махачкале встречи с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым и главой СКР Александром Бастрыкиным, но не смогли добиться встречи с ними. Еще один матери пропавших провели в Махачкале 1 марта, тогда на их акцию пришел Муртазали Гасангусейнов.

В конце акции протеста митингующие по приглашению представителей администрации Махачкалы прошли в здание мэрии и изложили свои требования в обращении на имя врио главы Дагестана Владимира Васильева, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей в Дагестане. Также на "Кавказском узле" опубликована статья "Убийство чабанов в Дагестане".

Примечание:

"Родные Гасангусейновых сочли минимальными шансы на поимку убийц", "ЕСПЧ получил жалобу отца убитых в Дагестане чабанов", "Кавказоведы сравнили тактики борьбы с экстремизмом в республиках СКФО".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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