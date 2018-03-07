Родители братьев Гасангусейновых посетовали на равнодушие властей

07 марта 2018, 21:25

Муртазали Гасанусейнов и его супруга провели трехчасовой пикет в Махачкале, требуя личного приема врио главы Дагестана Владимира Васильева. Отец убитых братьев-пастухов пожаловался, что много раз безрезультатно записывался на прием к Васильеву.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта отец убитых в Шамильском районе Дагестана братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов вышел на митинг с требованием расследовать убийство его сыновей. После этой акции он пообещал начать серию пикетов с целью добиться внимания властей к делу. Попытка Гасангусейнова попасть на прием к прокурору республики Денису Попову 6 марта не увенчалась успехом.

Наби и Гасангусейна Гасангусейновых, убитых 24 августа 2016 года, силовики объявили боевиками. Односельчане братьев потребовали наказать убийц, заявив, что парни были чабанами и не имели отношения к боевикам. 27 ноября 2017 года стало известно о прекращении дела о покушении братьев Гасангусейновых на силовиков, вместе с тем было возбуждено дело по статье об их убийстве. В материалах этого дела указано, что убийство совершили "неустановленные лица".

Супруги проводили сегодня пикет с фотографиями убитых сыновей перед зданием правительства Дагестана. Никто из сотрудников правительства на акцию не отреагировал, сообщил Муртазали Гасангусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы с 15.00 стоим на площади, но к нам так никто и не вышел", - сообщил в 17.25 Муртазали Гасангусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Акция завершилась в 17.50. Отец убитых пастухов заявил, что пикеты будут проводиться каждый день, пока власти республики не обратят на них внимание.

"Я неоднократно записывался на прием к Васильеву, но он нас так и не принял. После митинга 1 марта нас принял и. о. вице-премьера Дагестана Рамазан Джафаров, но он конкретного ничего нам не обещал. Вчера пытались попасть на прием к прокурору республики, но и он нас не принял. Я понимаю, что никто не собирается нас принимать и решать нашу проблему, поэтому мы каждый день будем выходить на пикеты. Акции продолжатся до тех пор, пока руководство республики и силовых органов не обратят на нас внимание", - заявил Муртазали Гасагусейнов.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей в Дагестане. Также на "Кавказском узле" опубликована статья "Убийство чабанов в Дагестане".