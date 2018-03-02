Отец убитых братьев-пастухов предупредил власти Дагестана о серии пикетов

02 марта 2018, 03:34

Отец застреленных в дагестанском селе Гоор-Хиндах братьев Гасангусейновых пообещал на акции в Махачкале 1 марта выходить на площадь каждый день вплоть до дня президентских выборов, чтобы добиться справедливости.

Как писал "Кавказский узел", родственники пропавших жителей Дагестана вышли 1 марта на митинг в Махачкале, требуя от властей выяснить судьбу их близких. Вместе с женщинами, призывающими расследовать исчезновения их сыновей, в акции принял участие отец братьев Гасангусейновых Муртазали Гасангусейнов, чьи сыновья Наби и Гасангусейн были убиты 24 августа 2016 года в Шамильском районе.

Силовики объявили Наби и Гасангусейна боевиками, заявив, что братья стреляли по ним из автоматов. Односельчане братьев потребовали наказать убийц, заявив, что парни были чабанами и не имели отношения к боевикам. 27 ноября 2017 года стало известно о прекращении дела о покушении братьев Гасангусейновых на силовиков. Вместе с тем было возбуждено дело об их убийстве

Расследование дела об убийстве братьев не продвигается, заявил на митинге в Махачкале представитель общественной организации "Закон и право" Джамбулат Гасанов.

Муртазали Гасангусейнов сообщил, что будет проводить пикеты в Махачкале каждый день и в день выборов президента РФ 18 марта. Он надеется заставить власти Дагестана обратить внимание на дело, а правоохранителей - найти виновных в убийстве его сыновей, сообщило 1 марта издание "Черновик".

Женщины из организации "Сердце матери" хотели добиться очередным митингом встречи с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым, однако полицейские сообщили им, что Васильев уехал в Москву. С представителями протестующих встретился вице-премьер Рамазан Джафаров, пообещавший направить в СК и прокуратуру 5 марта распоряжение о создании спецкомиссии для расследования.

В акции протеста на главной площади Махачкалы участвовали около 30 женщин, они держали фотографии своих пропавших сыновей, уточнило издание "Кавказ.Реалии".

С октября 2016 года общественное движение "Сердце матери" проводит акции протеста, требуя от властей информации о судьбе пропавших без вести жителей Дагестана. 9 февраля около 20 женщин пришли на акцию в Махачкале, требуя встречи с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым и находившимся в республике главой СКР Александром Бастрыкиным, но не смогли добиться встречи с ними.

Видеосюжет о митинге в Махачкале с выступлением Джамбулата Гасанова опубликован на канале "Черновика" в YouTube. "До сих пор предполагалось, что братьев Гасангусейновых расстреляли силовики - это везде указывалось, во всех письмах и ответах. Благодаря Правозащитному центру "Мемориал" возбудили новое уголовное дело, по статье 105 (убийство) УК РФ, но формулировка теперь такова, что "братья Гасангусейновы убиты неизвестными лицами". В течение года везде говорилось, что они убиты силовиками, а теперь получается, что неизвестными лицами. Как это назвать, если не издевательством над именами этих ребят?" - возмутился Гасанов.

Пользователи сети поддержали требование Гасангусейнова

"Закон должен соблюдаться даже тогда, когда властьимущим это невыгодно! Почему не проводится полноценное расследования преступления против этих братьев? Бывает всякое, трагические ошибки тоже, тогда признайтесь, извинитесь, возместите хотя бы ущерб моральный. Сделайте по-людски, а не по скотски!", - написал пользователь с ником Пахомкин в комментарии к публикации издания.

"Смотрим эти видео и все больше понимаем, что наш народ никак не защищен. Очень много ребят похищено и убито без следствия. Нет надежды на то, что кто-то может помочь", - написал nadezhdashirinian в комментарии к видео с митинга в Instagram.

"Очень жаль эту семью [Гасангусейновых], у них горе большое. Найти и наказать виновных в гибели этих ребят!", - написал visir_sultan.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей в Дагестане. Также на "Кавказском узле" опубликована статья "Убийство чабанов в Дагестане".