Матери пропавших дагестанцев потребовали встречи с Васильевым

01 марта 2018, 15:20

Родственники пропавших жителей Дагестана вышли сегодня на митинг в Махачкале, требуя от властей выяснить судьбу их близких.

Как писал "Кавказский узел", с октября 2016 года родственники пропавших без вести жителей Дагестана проводят акции протеста, требуя от властей ответов о судьбе своих близких. 9 февраля около 20 женщин пришли на акцию в Махачкале, требуя встречи с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым и находившимся в республике главой СКР Александром Бастрыкиным, но не смогли добиться встречи с ними.

Матери пропавших жителей Каспийска, Махачкалы, Хасавюрта сегодня вышли на митинг на центральной площади Махачкалы, требуя встречи с Владимиром Васильевым, пишет "Черновик".

Сотрудники полиции не смогли убедить протестующих покинуть площадь, уточняет издание.

В акции также принял участие отец братьев Гасангусейновых Муртазали Гасангусейнов, уточняет "Новое дело".

Напомним, что братья Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 24 августа 2016 года. Силовики объявили их боевиками, сообщив, что братья стреляли по ним из автоматов. Односельчане убитых потребовали наказать виновных в их убийстве, заявив, что парни были чабанами и не имели отношения к боевикам. 27 ноября 2017 года стало известно о прекращении дела о покушении братьев Гасангусейновых на силовиков. Вместе с тем было возбуждено дело об их убийстве.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей в Дагестане. Также на "Кавказском узле" опубликована статья "Убийство чабанов в Дагестане".