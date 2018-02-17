Обвиняемый в незаконном хранении оружия в Дагестане заявил о давлении силовиков

17 февраля 2018, 05:42

Житель Махачкалы Багир Махмудов, обвиняемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов, в суде заявил, что в СИЗО подвергается давлению со стороны силовиков, которые требуют от него признательных показаний. Судья в связи с этой жалобой решил направить запрос в следственный изолятор.

16 февраля в Советском районном суде Махачкалы состоялось слушание по делу Багира Махмудова, который обвинен в хранении пистолета, патронов и магазина от автомата с патронами, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на процессе.

По словам адвоката Мурада Магомедова, его подзащитный первоначально признал, что оружие принадлежит ему, но позднее заявил, что был вынужден признать вину под давлением силовиков. Магомедов на заседании 16 февраля поставил суд в известность, что на подзащитного оказывается давление.

Сам подсудимый 16 февраля в суде рассказал, что он подвергается давлению со стороны силовиков, поступают угрозы. "Меня заводили в кабинет... и какие-то люди, представившиеся оперативными работниками,... требовали, чтобы я признал вину и по 208-й статье (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Открыто угрожали, что повезут меня... и будут пытать, если я не сделаю все, что они скажут", - сказал Багир Махмудов.

Защитник пояснил, что силовики требуют от Махмудова, как признать вину в незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ), так и сознаться в совершении преступления, предусмотренного статьей 208 УК РФ, хотя он в этом не обвинялся. "Предполагаю, что они собираются вывозить его... чтобы через пытки заставить его взять на себя вину", - заявил Магомедов.

Адвокат попросил суд принять меры, чтобы защитить Махмудова в СИЗО. Судья Далгат Гаджиев поручил секретарю отправить соответствующий запрос на имя начальника СИЗО и надзирающего прокурора.

Силовики обвинили Махмудова в хранении оружия и боеприпасов

24-летний Багир Махмудов был задержан в Махачкале 20 ноября 2017 года. В рапорте (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") о его задержании указано, что примерно 20 ноября в 15.10 при проведении оперативно-разыскных мероприятий во дворе одного из домов по улице Батырая был замечен подозрительный человек с рюкзаком. Силовики подошли к нему и, представившись, попросили предъявить документы, но в ответ на это требование Махмудов начал вести себя агрессивно, отказался показывать документы и попытался сбежать, в связи с чем к нему была применена физическая сила, надеты наручники, и он доставлен в райотдел, указано в документе.

Согласно рапорту, при проведении личного досмотра в отделе у Багира Махмудова при себе был обнаружен пистолет неустановленного образца, магазин к нему с пятью патронами калибра 9 мм, а также в его рюкзаке был найден магазин от автомата, снаряженный 30 патронами.

Адвокат Мурад Магомедов считает, что силовики несколько часов незаконно удерживали его подзащитного, оказывая в этот период на него давление с целью самооговора.

Фактически Махмудов был задержан утром 20 ноября и до 01.15 21 ноября был без адвоката, заявил "Кавказскому узлу" Магомедов. "Они дали ему адвоката по назначению после 01.15", - пояснил он.

По словам защитника, вечером 21 ноября в доме Махмудова был проведен обыск, где, по официальной версии, были обнаружены патроны. "Но и эти мероприятия они провели без адвоката, хотя он уже был ему предоставлен", - указывает он.

Махмудов попал в отдел за несколько часов до официального задержания

На заседании суда 16 февраля по ходатайству защиты был допрошен силовик, проводивший личный досмотр Махмудова. Свидетель сообщил, что подозреваемый был доставлен в отдел 20 ноября около 17.00 вечера, и он провел его личный досмотр, обнаружив при нем пистолет, патроны и магазин от автомата с патронами.

Но силовик не смог ответить на вопрос адвоката о том, где находился подсудимый с 17.00, когда он был доставлен в отдел, до 01.15 21 ноября, когда он был официально задержан.

"Фактически моего подзащитного задержали 20 ноября утром, когда он шел на работу. По словам Багира, это было примерно в 09.00 утра... Где он был с 09.00 до 17.00, они не объясняют... Ко всему прочему протокол задержания Махмудова оформлен 21 ноября в 01.15, то есть протокол оформлен только через шесть часов после того, как он был доставлен в отдел... По закону протокол задержания на человека надо оформить по прошествии трех часов после его фактического задержания", - заявил "Кавказскому узлу" Мурад Магомедов.

По его словам, на предыдущем судебном заседании другой силовик заявил о задержании Махмудова в 15 часов дня. "Если даже его задержали в 15 часов, а в отдел, по их данным, доставили только в 17 часов, они не объясняют, где он был два часа", - отметил адвокат.