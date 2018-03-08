Самолет из Нальчика экстренно сел в Волгограде из-за курильщика

08 марта 2018, 16:09

"Самолет Нальчик - Москва экстренно сел сегодня в аэропорту Волгограда из-за закурившего пассажира. Была ли это обычная сигарета или электронная, пока не известно. Борт уже вылетел в пункт назначения", - цитирует пресс-секретаря аэропорта Диану Бакулину "Интерфакс".

Авиалайнер, летевший из столицы Кабардино-Балкарии, совершил вынужденную посадку в волгоградском аэропорту из-за закурившего на борту пассажира.

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