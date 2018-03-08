08 марта 2018, 16:09

Самолет из Нальчика экстренно сел в Волгограде из-за курильщика

Авиалайнер, летевший из столицы Кабардино-Балкарии, совершил вынужденную посадку в волгоградском аэропорту из-за закурившего на борту пассажира.

Самолет приземлился в Волгограде в 13.10 мск.

"Самолет Нальчик - Москва экстренно сел сегодня в аэропорту Волгограда из-за закурившего пассажира. Была ли это обычная сигарета или электронная, пока не известно. Борт уже вылетел в пункт назначения", - цитирует пресс-секретаря аэропорта Диану Бакулину "Интерфакс".

"Кавказский узел" писал о целом ряде случаев экстренной посадки самолетов в аэропорту Волгограда из-за курильщиков на борту. Так, 15 января из-за закурившего пассажира в Волгограде экстренно сел авиалайнер Москва - Сочи. 25 декабря 2017 года в волгоградском аэропорту вынужденно сел самолет, летевший из Владикавказа в Москва. 21 декабря совершил вынужденную посадку совершил самолет Санкт-Петербург - Нальчик. 17 декабря по аналогичной причине в Волгограде экстренно сел самолет рейсом Назрань - Москва.

Примечание:

"В Сочи москвичка оштрафована за дебош на борту самолета", "Авиарейс из Батуми в Стамбул отменен из-за снегопада", "Самолет, в который ударила молния при посадке в Сочи, снят с рейса".

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