Самолет Москва - Сочи экстренно сел в Волгограде

16 января 2018, 12:18

Пассажирский авиалайнер совершил незапланированную посадку в волгоградском аэропорту из-за курильщика на борту.

Инцидент произошел в 21.45 мск 15 января. "В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Волгограда поступило сообщение, что требуется присутствие полицейских на борту авиалайнера, следовавшего из Москвы и совершившего экстренную посадку", - проинформировали сегодня в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

По данным ведомства, "командир воздушного судна отказал в пролете пассажиру, 1989 года рождения, который курил во время полета". "Нарушитель был снят сотрудниками транспортной полиции с рейса и доставлен в линейное отделение полиции", - сообщается на сайте ведомства.

В отношении мужчины составлены протоколы об административном правонарушении по ч.6 ст.11.17.КоАП (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна) и по ст. 6.24 КоАП (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), отметили в МВД.

По данным ведомства, нарушителю может грозить наказание в виде штрафа от двух до пяти тысяч рублей или административного ареста на срок до пятнадцати суток. Кроме того, авиаперевозчик вправе потребовать с него компенсации расходов, связанных с экстренной посадкой самолета.

Ранее "Кавказский узел" писал о целом ряде случаев экстренной посадки авиалайнеров в аэропорту Волгограда из-за курильщиков на борту. Так, вечером 25 декабря 2017 года в волгоградском аэропорту вынужденно сел самолет авиакомпании "Победа", летевший из Владикавказа в Москву. 21 декабря совершил вынужденную посадку совершил самолет той же авиакомпании, летевший из Санкт-Петербурга в Нальчик. 17 декабря по аналогичной причине в Волгограде экстренно сел самолет рейсом Назрань - Москва, а 7 декабря - рейсом Санкт-Петербург - Нальчик.