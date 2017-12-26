Аэропорт Гумрак в Волгограде. Фото A.Savin https://ru.wikipedia.org/wiki/Гумрак_(аэропорт)

26 декабря 2017, 08:48

Пассажирский авиалайнер экстренно сел в Волгограде

Самолет авиакомпании "Победа", летевший из Владикавказа в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Волгограда из-за закурившего на борту пассажира. Это уже четвертый за последнее время случай экстренной посадки в Волгограде из-за курильщика, заявил представитель "Победы". 

Инцидент произошел вечером 25 декабря. "Из-за курившего пассажира командир воздушного судна принял решение о посадке. В 18:21 мск самолет приземлился в Волгограде, в 19:02 мск вылетел в Москву", - сообщил представитель авиакомпании "Победа".

По его словам, в отношении пассажира полиция составила протоколы об административном правонарушении, передает "Интерфакс".

Представитель компании отметил, что "это уже четвертый менее чем за три недели случай, когда из-за курящего пассажира самолет "Победы" совершает вынужденную посадку в аэропорту Волгограда".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 21 декабря самолет авиакомпании "Победа", летевший из Санкт-Петербурга в Нальчик, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за курильщика на борту. 17 декабря по той же причине в Волгограде экстренно сел авиалайнер, летевший из Назрани в Москву. 7 декабря пассажир рейса Санкт-Петербург - Нальчик был высажен в Волгограде за курение на борту.

Примечание:

"В Сочи москвичка оштрафована за дебош на борту самолета", "Авиарейс из Батуми в Стамбул отменен из-за снегопада", "Самолет, в который ударила молния при посадке в Сочи, снят с рейса".

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