08 марта 2018, 10:17

Движение по трассе в Волгоградской области возобновлено

Сняты ограничения на проезд транспорта по участку трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд большегрузов и пассажирского транспорта на участке трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский с 88-го по 197-й км действовал с 20.00 мск 7 марта из-за ледяного дождя и снегопада. 

"Временное ограничение движения пассажирского и грузового транспорта на участке трассы А-260 с 88 км по 197 км (Волгоград - Каменск-Шахтинский) по Волгоградской области снято", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Калаче-на-Дону без осадков, температура воздуха +3 градуса, ветер скоростью 4 метра в секунду. Ночью ожидается дождь при температуре +1, ветер усилится до 10 м/с. 9 марта дождь продолжится при температуре +0, скорость ветра снизится до 6 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России, пользователи могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Транспортный коллапс произошел в Краснодаре", "Волгоградцы пожаловались на подтопление улиц", "Волгоградцы раскритиковали организацию торжеств в честь победы под Сталинградом".

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