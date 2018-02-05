05 февраля 2018, 15:06

Волгоградцы пожаловались на подтопление улиц

Ливневые канализации в Волгограде не справляются с потоками воды, из-за затопленных дорог образуются пробки, заявили местные жители. На город выпало свыше месячной нормы осадков, пояснила представитель мэрии.

Волгоградцы пожаловались на подтопление улиц утром 5 февраля, сообщает корреспондент "Кавказского узла" .

Сегодня утром везла ребенка в школу по затопленному проезду Дорожников, рассказала жительница Дзержинского района Волгограда Ольга Задорожная.

"Мы попали в море. Все затопило так, что машинам доставало едва не по окна. Видимо из-за этого очень большие пробки, машины ехали очень медленно", - отметила она.

О том, что не смогла сегодня попасть на остановку общественного транспорта из-за ее затопления, рассказала жительница расположенного рядом с проездом Дорожников жилого комплекса "Бейкер-стрит" Ирина Подольская.

"Я два раза возвращалась домой, потому что элементарно промокала и приходилось менять сапоги. Перед нашим ЖК разлилось целое озеро. Многие люди сегодня с трудом добирались на работу и в школы. Думаю, причина в неработающей ливневой канализации", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня был свидетелем того, как застрявшую в огромной луже машину вытаскивал трактор, заявил корреспонденту "Кавказского узла" волгоградец Игорь Попов.

"На проспекте Ленина в буквальном смысле утонуло несколько машин. Я видел, как одну из них вытаскивал трактор. Я сам живу в частном секторе в Дзержинском районе. По нашей улице идти нереально. Я утром отвез ребенка в школу. Но как сын будет добираться домой, не знаю", - рассказал он.

Администрация: в Волгограде выпало свыше месячной нормы осадков

Дорожные службы патрулируют водоприемники и своевременно их расчищают, но для того, чтобы ушла вода, нужно время, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы мэрии Волгограда.

"За время снегопадов в последнюю неделю января в Волгограде выпало 18 мм осадков, при месячной январской норме 37 мм. Со вчерашнего дня, 4 февраля, за время ливня выпало еще 19 мм осадков при месячной февральской норме 29 мм. Таким образом, за эти дни на город обрушилось свыше месячной нормы осадков", - пояснила она.

По словам представителя мэрии, с начала снегопада "дорожные службы в круглосуточном режиме вели работу по расчистке дорог от снега и наледи, что значительно снизило нагрузку на ливневые канализации с наступлением потепления, сопровождающегося ливнем".

"Учитывая объемы выпавших осадков, ливневым коллекторам необходимо определенное время для пропуска воды. В каждом районе города бригады дорожно-коммунальных служб патрулируют водоприемники, с помощью специальной техники оперативно прочищая их от мусора и песчаных взвесей. При этом стихия не повлияла на работу общественного транспорта, на котором наблюдается увеличение пассажиропотока - многие автовладельцы предпочли пересесть с личного транспорта на общественный. С утра на муниципальных маршрутах работает свыше 330 автобусов, более 100 троллейбусов и 180-ти трамваев", - подчеркнула она.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", В Волгограде сегодня днем облачно, без осадков, температура воздуха +4 градуса. Ночью ожидается небольшой дождь, температура воздуха +4 градуса. Завтра, 6 февраля, днем ожидается похолодание до -4 градусов, облачно и без осадков. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Проект доступен также и в легкой версии.

Примечание:

"Жители Волгограда пожаловались на затопление многоэтажки после ливней", "Сильный ветер повредил опоры ЛЭП в Волгоградской области", "В Волгограде авария на водоводе стала причиной затопления парковки автосалона".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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  • Волгоградцы пожаловались на подтопление улиц

    Ливневые канализации в Волгограде не справляются с потоками воды, из-за затопленных дорог образуются пробки, заявили местные жители. На город выпало свыше месячной нормы осадков, пояснила представитель мэрии.

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