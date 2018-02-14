14 февраля 2018, 18:32

Транспортный коллапс произошел в Краснодаре

Авария на Краснодарской теплоэлектростанции привела к отключению электричества в нескольких районах города и обесточиванию светофоров. На дорогах образовались многокилометровые пробки, машины местами едут со скоростью 5 км/ч.

По данным администрации Краснодара, отключение света в столице Кубани произошло в 14.30 мск.

"Отключение электроэнергии затронуло две высоковольтные линии 110 киловольт, принадлежащие "Лукойл-Кубаньэнерго" и снабжающие жилые дома в восточной части города. Отключения затронули подстанции: Северо-Восточная, Пашковская, Юго-Восточная, Аэропорт, Кислородный завод, ОБД, ХБК, Восточная, Центральная и Путевая", - говорится в сообщении на сайте администрации Краснодара.

Обесточенными оказались микрорайоны Комсомольский, Пашковский, Фестивальный, центр, район улицы 40-летия Победы, Московской, Северной. Электричество отключили в ТЦ "Галерея", "Галактика" и "ОЗ MOLL". Обесточен аэропорт. Из-за отключения электричества встали трамваи и троллейбусы в Комсомольском микрорайоне, а также по улицам Ставропольской, Школьной и многим другим, сообщает "Блокнот. Краснодар".

Движение электротранспорта возобновилось в 16.26, однако трамваи отправляются из заторов, в которых они скопились, постепенно - с интервалом в один перегон, то есть 1-3 минуты из-за ограниченных мощностей подстанций, со ссылкой на пресс-секретаря МУП "КТТУ" сообщает ИА KrasnodarMedia.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки" на 18.25 мск 14 февраля, в городе наблюдаются 8 бальные пробки. Скорость движения на улицах Северная, Красная, Октябрьская, Рашпилевская, по информации сервиса, составляет 5 км/ч. Также на карте сервиса отмечено два дорожно-транспортных происшествия в центре Краснодара.

"Дал поручение восстановить электроснабжение на всех соцобъектах Краснодара до конца дня - на этом макс. приоритет. Сейчас они все переведены на резервное питание. В течение суток должны быть ликвидированы все последствия ситуации и полностью восстановлена подача энергии", - заявил в своем твиттере губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

При этом пользователи соцсети указали губернатору на необходимость вовремя ремонтировать ТЭЦ.

"На самом деле все как-то странно. Тратим средства везде, но только не на улучшения жизни граждан. Интересен факт того, что за последние 2 года было куча ремонтов подстанций, а вот про ТЭЦ забыли. И так почти в любой сфере нашего города", - отметил SEDMAX.

"А без поручения никто б не стал этим заниматься?" - поинтересовался пользователь Chamot.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре облачная погода без осадков при температуре +5 градусов, ветер 4 метра в секунду. В ночь на 15 февраля температура воздуха понизится до +1 градуса, осадков также не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Возобновлена подача тепла в дома краснодарцев", "Жители Кубани усомнились в озвученной властями причине отключения электричества", "Спасатели отчитались об откачке воды из домов жителей Краснодара".

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