Волгоградцы раскритиковали организацию торжеств в честь победы под Сталинградом

02 февраля 2018, 16:10

Парад в честь 75-летия победы в Сталинградской битве, проводившийся в центре Волгограда, было невозможно смотреть тем, кто не имел пригласительных и не находился в VIP-ложе, заявили волгоградцы. Они также отметили плохую работу общественного транспорта.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля власти Волгоградской области объявили выходным днем в честь празднования 75-летия победы в Сталинградской битве.

Порядка 30 тысяч жителей и гостей Волгограда собрались сегодня на военном параде в честь 75-летия победы под Сталинградом. По улицам прошли ракетный комплекс "Искандер", реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Торнадо" и зенитный ракетный комплекс С-400, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В параде приняли участие более полутора тысяч участников и свыше 60 единиц боевой и специальной техники, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы областной администрации.

"За праздничным шествием наблюдали тысячи волгоградцев и гостей города, почетными зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации.

По данным ведомства, в этом году впервые в параде 2 февраля приняла участие авиация. "Всего в регионе проходит более 200 мероприятий, посвященных Сталинградской победе. В настоящее время в Волгоградской области проживают порядка 2,1 тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны, из них 287 - участники Сталинградской битвы", - сообщила пресс-служба областной администрации.

Волгоградцы выразили недовольство местом проведения парада

Жители города заявили корреспонденту "Кавказского узла", что не смогли попасть на парад, так как на площадь, где он проводился, пускали только по пригласительным.

"Площадь Павших борцов была огорожена, мы попытались с мужем пройти через рамки металлодетекторов, но нас не пустили, поскольку пускали только тех, кто по пригласительным. Нас в списках не оказалось. Мы пытались смотреть парад у Главпочтамта. Само здание заняли дети. Вообще люди заняли все, что могли - балконы, здания, фонари. Дети сидели на плечах у взрослых. Но все равно почти ничего не было видно", - заявила волгоградка Ольга Маслова.

Волгоградец Игорь Анисимов отметил, что не рискнул сегодня идти с сыном на площадь из-за большого скопления людей. "Мы не пошли на площадь, традиционно уже несколько лет ходим на улицу Мира. Показываю сыну проезд военной техники. Марширующие солдаты ему не очень интересны. Но и на улице Мира очень большое скопление людей. Посадил сына на плечи, вроде увидел что-то", - отметил он.

Назрела необходимость проведения парада на набережной, заявила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Волгограда Ирина Иванова. "Парад превратили в смотр для чиновников. Забором загородились, и стой простой люд поодаль, не мешай празднику", - заявила она.

Даже те, кто находился на площади, почти ничего не видели, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" волгоградский активист Алексей Ульянов.

"Я попал на парад по пригласительному. Но даже по пригласительному трудно было что-то разглядеть. Толпа народу была большая. На параде были иностранные группы - рядом со мной стояли чехи и немцы. Были дети, также пришедшие с родителями по пригласительным. Очень много людей стояло за ограждениями. Раньше не ограждали парад. Но наличие зоны для иностранцев необходимо. Депутаты и чиновники также были на параде, у них была своя зона. Ветеранов было немного", - рассказал Ульянов.

По мнению активиста, парад было бы целесообразно проводить на набережной. "Там отличное место, дорога ровная. Тогда парад сможет увидеть большое количество людей", - уверен он.

Жители города раскритиковали работу общественного транспорта

После авиашоу транспорт не мог справиться с перевозкой людей, заявили жители Волгограда.

По данным администрации Волгограда, сегодня несколько улиц города были сделаны пешеходной зоной. В частности, пешеходный режим действовал сегодня до 14.00 мск на улицах Мира, Володарского, Гоголя, на Аллее Героев. До 18.00 - 22.00 сегодня будут закрыты нулевая рокадная дорога, автодороги по улицам Калинина, Краснознаменской, Комсомольской, Чуйкова, Советской, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии.

"Поехали сегодня в центр всей семьей. Ехали в центр в жутко набитой электричке. Сегодня выходной в Волгограде объявлен, и в центр ехало очень много людей, особенно школьников. После авиашоу тщетно пытались влезть в автобус на Комсомольской", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель отдаленного Красноармейского района Волгограда Игорь Перелазко.

По словам жительницы Краснооктябрьского района Татьяны Поляковой, она в течение получаса после авиашоу не могла сесть на скоростной трамвай, чтобы уехать домой.

"На станции скоростного трамвая настоящая давка. Люди падали, как еще никого не передавили", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пользователей соцсетей возмутила организация торжеств в Волгограде

Подготовка города к празднику и сами мероприятия вызвали дискуссию в соцсетях.

"Для кого делается парад? Для жителей, детей, подростков. Ветеранов. Что мы увидим в итоге? Мы увидим VIP-ложу, полную чиновников. Для простых смертных найдется место где-нибудь на крыше соседнего дома, на столбе (...) Вот и получается, что, делая парад в привычном русле, чиновники просто провоцируют скандал и раскол в обществе. Сомневаюсь я, что невозможно организовать парад иначе", - написал сегодня в своем аккаунте в соцсети Facebook волгоградец Андрей Гусий.

Критику у пользователей соцсетей вызывала и подготовка к проведению парада.

"Сегодня около часа понадобилось, чтобы доехать от улицы Пархоменко до улицы Гагарина через Седьмую Гвардейскую. А утром, чтобы добраться до площади Ленина, надо было идти пешком от Комсомольской улицы по жидкой снежной слякоти, причем почему-то и скоростной трамвай не ходил. Центр перекрыт танками, готовящимися к параду 2 февраля", - отметил в своем посте 31 января председатель совета волгоградского регионального отделения ВООПиК Валерий Котельников.

Однако часть пользователей соцсетей придерживается иной позиции.