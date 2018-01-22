Власти Волгограда объявили 2 февраля выходным днем

22 января 2018, 16:44

Решение сделать 2 февраля выходным днем принято для празднования 75-летия победы в Сталинградской битве, сообщил глава Волгоградской области.

По данным администрации, об объявлении 2 февраля выходным днем губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил сегодня в ходе совещания.

"Учитывая значимость празднования 75-летия Сталинградской Победы, сегодня принято решение объявить 2 февраля 2018 года выходным днем в Волгоградской области", - приводятся слова Бочарова в сообщении на сайте администрации региона.

Губернатор также отметил, что подготовка к празднованию 75-летия Сталинградской Победы ведется в соответствии с указом президента России.

"Кавказский узел" писал, что 19 февраля 2015 года комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал парламенту отклонить проект постановления о возвращении Волгограду названия Сталинград. В КПРФ заявили о несогласии с позицией профильного комитета. При этом в 2013 году городская дума Волгограда приняла решение, что шесть дней в году, в дни проведения мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, в качестве названия города будет использоваться "город-герой Сталинград".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о десяти наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.